Le ski de fond fait son retour à la Forêt Montmorency

Au printemps 2020, la Forêt Montmorency de l’Université Laval avait décidé de suspendre tous ses services et ses activités récréotouristiques, en raison de la pandémie.

Il n’était donc pas possible de faire du ski de fond cet hiver sur ce terrain de jeu incontournable au Québec, qui se targue d’offrir la plus longue saison de ski de fond dans le nord-est de l’Amérique.

Bonne nouvelle, puisque depuis le 26 février dernier, il est de nouveau possible d’y pratiquer cette activité sur près de 30 km, en classique ou pas de patin.

Un changement rendu possible grâce à l’association de l’Université Laval avec Services Nordiques Bilodeau Inc., une toute jeune entreprise gérée par Godefroy Bilodeau, entraîneur-chef de l’équipe de ski de fond du Rouge et Or.

Ce «promoteur indépendant aménagera une partie du réseau de chemins forestiers et des sentiers de l’Université Laval et offrira des pistes qui répondront à tous les niveaux jusqu’à la fin de la saison», indique la Forêt Montmorency sur son site internet.

L’accueil se fera dans le secteur des chalets. Un espace de fartage est prévu sous des tentes à l’extérieur, mais la location ne sera pas possible sur place. Les billets d’accès au site sont disponibles uniquement en ligne.

Pour en savoir plus, visitez le site skidefondforetmontmorency.company.site ou suivez la page Facebook : facebook.com/Ski-de-Fond-Forêt-Montmorency-17302037440264