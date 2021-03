Ngozi accepte les excuses d'un journal suisse pour un titre blessant

Genève | La première femme et première Africaine à diriger l'OMC a accepté les excuses d'un quotidien suisse qui avait provoqué un tollé en titrant «cette grand-mère va diriger l'Organisation mondiale du commerce», pour marquer la nomination de la Dr Ngozi Okonjo-Iweala.

«Je remercie toutes mes sœurs, les dirigeants de l'ONU et 124 ambassadeurs à Genève qui ont signé la pétition pour dénoncer les remarques racistes et sexistes de ce journal. Il est important et opportun qu'ils aient présenté des excuses», a tweeté la Dr Ngozi dans la nuit de dimanche à lundi, à quelques heures d'occuper officiellement son poste à la tête de l'organisation.

«Il nous faut dénoncer ces comportements quand ils se produisent», a souligné la directrice générale, âgée de 66 ans, soulignant que ce sont précisément ce genre de stéréotypes qu'elle dénonce dans son livre écrit avec Julia Gillard, «Women and Leadership».

Le titre était paru le 9 février, dans le quotidien régional «Aargauer Zeitung» ainsi que dans deux autres journaux du même groupe, CH Media, et sur leurs sites internet.

Le 26 février, l'«Aargauer Zeitung» a publié un communiqué en anglais reconnaissant que le titre était «inapproprié» et admettant qu'il avait provoqué «la colère de nombreux lecteurs».

«Nous présentons nos excuses pour cette erreur éditoriale», soulignait le communiqué signé du rédacteur en chef chargé des informations internationales.

Le quotidien a aussi tenu à dédouaner l'auteur de l'article, basé à Genève, qui n'a pas rédigé le titre.