«Nous respectons son choix et nous le comprenons» - Samuel Piette

Même si la saison 2021 du CF Montréal s’amorçait avec la première journée du camp d’entraînement lundi, c’est une composante vieille de plusieurs jours qui a retenu l’attention lors des conférences de presse qui ont suivi l’exercice.

En effet, le départ «surprise» de l’entraîneur-chef Thierry Henry, moins de deux semaines avant les premières activités du club cette saison, a retenu l’attention.

«Nous savions à quel point il était dans une situation difficile. Chaque joueur et chaque membre du personnel ont leur situation personnelle. Pour lui, c’était la famille en premier. Nous sommes très déçus de le perdre, mais nous respectons son choix et nous le comprenons», a exprimé Samuel Piette.

«C’est un départ qui nous rend tristes, mais il a installé les bases de notre façon de jouer», a quant à lui indiqué le défenseur Joel Waterman.

En attendant que la formation de la métropole nomme un nouvel entraîneur-chef, c’est Wilfried Nancy qui a obtenu l’intérim. Ce dernier travaille pour la première équipe depuis janvier 2016 et pour l’organisation depuis 2011. Sa présence à la barre du club semble rassurer les joueurs.

«Je ne m’attends pas à ce que Will change complètement notre style de jeu, a affirmé Piette. Il était avec Thierry l’an passé. Il a évidemment ses propres idées. L’an passé, nous voulions être en possession de ballon et je ne crois que nous allons maintenant nous débarrasser rapidement du ballon et jouer un style défensive.»

«Comme Olivier [Renard, le directeur sportif du CF Montréal] nous l’a dit, ce n’est pas parce que Thierry est parti que nous devons recommencer à zéro.»

Un homme respecté

Autant le milieu de terrain québécois et Waterman ont affirmé avoir le plus grand des respects Nancy.

«Nous aimons son énergie, sa façon d’enseigner et les principes qu’il amène», a dit Waterman.

De son côté, Piette a une relation qui ne date pas d’hier avec l’homme de 43 ans.

«J’apprécie vraiment Will. J’ai commencé à travailler avec lui quand j’avais 15 ans avec l’équipe du Québec. Il est très fort techniquement et il est bon avec les joueurs sur le plan individuel. Il est capable de voir les forces et les faiblesses des athlètes. Il transmet bien ses messages. Je crois qu’il a le respect de nos joueurs. Il ne dépasse jamais la ligne et fait comprendre son message calmement.»

«J’ai confiance en lui, a ajouté le numéro 6. Il est responsable présentement et nous allons voir quel sera son futur avec le club, mais je sais qu’il est très respecté par nos joueurs.»

Et la suite des choses?

Piette soulève un point important ici: que réserve le futur? Est-ce que Nancy sera en poste toute la saison? Est-ce que le CF Montréal embauchera un nouvel entraîneur-chef? Toutes des questions qui sont sans réponse pour le moment.

Une chose est toutefois évidente pour les joueurs, c’est que cela prend du temps avant de s'ajuster à un nouveau patron.

«Tous les nouveaux entraîneurs arrivent avec leurs philosophies, leurs tactiques et leurs idées. Comme joueur, ce qu’il y a de plus complexe c’est de s’adapter à cela», a clamé Piette.

«Les joueurs, nous nous concentrons à jouer et à aider l’équipe à remporter des matchs, a renchéri Whaterman. Nous allons laisser la décision aux gestionnaires de l’équipe. Je ne crois pas qu’il y ait un "timing" idéal, mais nous devons avoir assez de temps pour apprendre à connaître l’individu et sa philosophie.»