Padres: poignardé en octobre, Tommy Pham se compte chanceux d’être en vie

Le voltigeur des Padres de San Diego Tommy Pham ne croyait pas être en mesure de jouer de nouveau au baseball lorsqu’il a été poignardé en octobre 2020.

L’athlète de 32 ans quittait un bar de danseuses de San Diego et se dirigeait vers sa voiture quand l’événement en question s’est produit.

«Le docteur m’a dit que si je n’avais pas été aussi musclé, j’aurais pu mourir ou être paralysé, a indiqué Pham, lors d’une conférence avec les médias, dimanche. Je suis très chanceux de pouvoir jouer. Je pensais que je ne pourrais plus jamais jouer.»

Après avoir été poignardé, Pham a été transporté à l’hôpital, où il a eu besoin de 200 points de suture. Selon lui, sa blessure est guérie à 80%. Le joueur des Padres n’a pas pu s’entraîner en gymnase, comme il a l’habitude de le faire, mais il a pu se pratiquer comme il le souhaitait dans l’enclos des frappeurs.

«Ça fait seulement quatre mois et demi et habituellement, le temps de récupération est un peu plus long, a ajouté Pham. Mais mes chiffres sont plutôt élevés comparativement au reste.»

La saison dernière, Pham a seulement participé à 31 matchs en raison d’une blessure à une main. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,211, tout en frappant la longue balle à trois reprises. Il a aussi produit 12 points pour les siens.

«J’ai beaucoup de choses à prouver, s’est expliqué le joueur des Padres. Je sais ce dont je suis capable, avec ma vitesse et mes qualités athlétiques. Je sais que je suis meilleur que la moyenne, voire un joueur d'élite dans cette ligue.»

Pham était de la formation des Padres lors de leur premier match préparatoire, dimanche, contre les Mariners de Seattle. Il a toutefois été incapable de se rendre sur les sentiers en deux présences au bâton.