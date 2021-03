Possible variant dans une école de Lévis

La confirmation d’un possible cas de variant entraîne la tenue d’un dépistage massif dans une école primaire de Lévis. Environ 600 personnes devront subir un test.

La Santé publique régionale a fait parvenir une lettre aux parents de l’école Saint-Louis-de-France, du secteur Charny, au cours du week-end.

Pour l’instant, un cas de COVID-19 qui proviendrait d’une souche de variant a pu être confirmé par criblage, mais la Santé publique ne peut établir pour le moment de quelle souche il s’agit précisément.

«La confirmation finale sera apportée par le séquençage génétique dans les prochaines semaines», précise Mireille Gaudreau, porte-parole du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Selon le Centre de services scolaire des Navigateurs, le porteur serait un membre du personnel de l’école.

«Cette personne a été en contact avec 13 groupes d’élèves différents», précise Marie-Ève Fortin, porte-parole du centre de services.

600 dépistages

Pour l’instant, l’ensemble des membres du personnel de l’école et des élèves devront passer un test de dépistage, ce qui représente environ 600 personnes. La Santé publique invite aussi les membres de leurs familles à se faire dépister.

«Le dépistage se fera à l’école sur deux jours. 311 élèves seront dépistés aujourd’hui et demain, ce sera 297 élèves et 85 membres du personnel», précise Mme Fortin.

La Santé publique demande que les personnes ayant été en contact direct avec le cas présumé se placent en isolement jusqu’à l’obtention de leur résultat. Les autres personnes devront, quant à elles, surveiller attentivement d’éventuels symptômes.