Rendez-vous en 2024

La prochaine année bissextile sera en 2024. Donc ceux et celles qui sont nés(es) un 29 février ne vieilliront pas avant trois ans. Je pense à Sugar Sammy, humoriste d’origine indienne ; Patrick Côté, ex-combattant québécois de la UFC ; Cam Ward, ex-gardien de but de la LNH (Caroline et Chicago) ; Ja Rule, rappeur américain ; Gérard Darmon, acteur et chanteur français ; Simon Gagné, ex-hockeyeur de la LNH ; l’ex- journaliste Pierre O. Nadeau du Journal de Québec ; Larry Fournier, propriétaire de la compagnie Larry Autos Caravanes Inc., et Alain Vallières, directeur général de Développement Économique Bellechasse, tous nés lors d’une année bissextile.

Bon succès Doris

Doris Métivier (photo) vient d’intégrer l’équipe de Delisle Monuments inc., de Québec, à titre d’assistante aux ventes et à l’administration. Personne passionnée, débrouillarde et soucieuse du bien-être de son entourage, Doris a à cœur le service à la clientèle.

Amour et joie

La promotion de la Saint-Valentin au restaurant Le Batifol de Lac-Beauport, qui consistait à remettre 5 $ à l’organisme Cité Joie, par table d’hôte vendue, a été couronnée de succès. Un total de 321 « tables d’hôte », des chefs Guylaine Dionne et Bruce, a été commandé et a ainsi permis la remise d’un chèque de 1605 $ à Cité Joie. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Denis Savard, directeur général de Cité Joie reçoit le chèque des mains de Daniel Gauvin, propriétaire du Batifol.

En souvenir

Le 1er mars 2001. La 36e Finale des Jeux du Québec s’ouvre à Rimouski. Jusqu’au 10 mars, cette ville du Bas-Saint-Laurent accueille 2500 athlètes.

La cérémonie d’ouverture a lieu au Colisée de l’endroit. Les jeunes athlètes se font la lutte dans 14 disciplines, dont les activités sont réparties sur dix sites. À 12 ans, Alex Harvey et sa sœur Sophie, 10 ans, (photo) représentent la région de Québec en ski de fond. Alex avait finalement terminé au 6e rang et il avait vu sa sœur remporter la médaille de bronze.

Anniversaires

Yvon Dallaire (photo nouveau look), psychologue, sexologue, auteur et conférencier, 74 ans... Justin Drew Bieber, chanteur pop, R&B et acteur canadien, 27 ans... Mélanie Marois, ex-joueuse de tennis et animatrice québécoise, 37 ans... Javier Bardem, premier acteur espagnol à avoir été nommé aux Oscars, en 2001, et à être récompensé en 2008 comme « Meilleur second rôle masculin », 52 ans...Ron Francis, premier directeur général de la future franchise de Seattle (LNH) 57 ans... Ron Howard, acteur de cinéma, réalisateur et producteur, 67 ans... Roger Daltrey, chanteur soliste du groupe The Who, 77 ans... Adrien Bigras, golfeur professionnel québécois, 83 ans... Monique Bégin, première Québécoise élue à la Chambre des Communes en 1972, 85 ans.

Disparus

Le 1er mars 2006 : Pierre-Paul Bertin (photo), 80 ans, peintre franco-québécois... 2018 : Monseigneur Jean-Guy Hamelin, 92 ans, évêque de Rouyn-Noranda de 1973 à 2001... 2017 : Paula Fox, 93 ans, écrivaine américaine notamment connue pour ses livres pour enfants.... 2016 : Tony Warren, 78 ans, scénariste britannique... 2015 : Paul Biron, 81 ans, ingénieur de formation chef du parti Unité nationale, frère de l’ex-député Rodrigue Biron... 2015 : Jeff McKnight, 52 ans, ancien joueur des ligues majeures de baseball (Mets-Orioles)... 2014 : Nancy Charest, 54 ans, ex-députée libérale de Matane de 2003 à 2007... 2009 : Marc J. Trudel, 65 ans, professeur et doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation à l’Université Laval... 2008 : Michel Gendron, 49 ans, producteur de disques...