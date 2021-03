Tempête dans l'est du Québec: vents, poudrerie et risques d'inondations

L’est du Québec goûte à une forte tempête lundi.

Des vents puissants et d’imposantes précipitations de neige sont en cours et devraient se poursuivre au moins jusqu’à mardi matin.

Certains secteurs pourraient recevoir entre 30 et 40 centimètres.

Environnement Canada a lancé un avertissement de blizzard pour la région de Baie-Comeau.

Du côté de Sept-Îles, il est question d’un avertissement de tempête avec une pression atmosphérique particulièrement basse, de possibles déferlements de vagues et des risques d’inondations. Plus loin sur la Côte-Nord, à Blanc-Sablon, on attend des rafales pouvant aller jusqu’à 110 km/h d’ici mardi.

La route 138 demeure ouverte, mais le tronçon entre Baie-Trinité et Port-Cartier est fermé aux véhicules lourds jusqu’à nouvel ordre.

Du côté sud du fleuve Saint-Laurent, un avertissement de tempête est également en vigueur.

«On est en période de hautes marées présentement. Donc, combiné aux vents forts reliés à la tempête, ça pourrait causer des débordements côtiers le long du littoral de la Gaspésie», indique Brigitte Bourque, météorologue à Environnement Canada.