Vaccination: pas tout de suite pour les 70 ans et plus à Québec

Alors que Montréal et Laval ont lancé l’appel aux 70 ans et plus pour la vaccination, cette prochaine étape n’est pas pour tout de suite à Québec. Les départements de santé publique continuent de prioriser les rendez-vous des 80 ans et plus pour l’instant.

• À lire aussi: Vaccination possible pour les 70 ans et plus de l’île de Montréal et de Laval

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale indique prendre encore les rendez-vous des 80 ans et plus. Des plages horaires sont toujours disponibles en avril.

À venir

Lorsque la prise de rendez-vous de cette tranche d’âge ralentira, on envisagera la possibilité d’élargir aux 70 ans et plus.

«Lorsqu'une majorité des personnes âgée de 80 ans et plus se seront inscrites à la vaccination et selon les arrivages prévus de doses de vaccins, nous pourrons ouvrir la prise de rendez-vous aux personnes de 70 ans et plus», souligne Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Sur la Rive-Sud, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront prendre rendez-vous à partir d’aujourd’hui. Rien n’est encore prévu pour les septuagénaires.

La décision à Montréal s’explique notamment par la situation épidémiologique plus critique. Lundi, la région montréalaise a enregistré 303 nouveaux cas de COVID-19. Il importe aussi de rappeler que le gouvernement avait décidé de maximiser l’envoi de doses de vaccins vers Montréal plutôt que de poursuivre au prorata de la population.

Aucune livraison cette semaine

Aucune livraison de vaccin n’est d’ailleurs prévue à Québec cette semaine. Le prochain envoi est attendu aux alentours du lundi 8 mars.

D’ici là, les équipes de santé publique continuent la préparation des différents centres de vaccination ouverts sur le territoire. La vaccination de masse commencera le 11 mars à Québec.