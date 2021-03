BÉLANGER, Philippe



Au CIUSSS de l'Estrie CHUS - CSSS du Granit de Lac-Mégantic, le 25 février 2021, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé M. Philippe Bélanger, fils de feu Edmond Bélanger et de feu Clairina Lacasse, époux de Denise Grégoire, demeurant à Lac-Mégantic et natif de Audet.Inhumation au cimetière Sainte-Agnès à une date ultérieure.Outre sa conjointe, M. Philippe Bélanger laisse dans le deuil son unique fille : Nathalie Bélanger (Guy Gendron), Sa petite-fille : Stacy-Rose Gendron qu'il adorait, ses sœurs : feu Bernadette Bélanger (feu Laurien Côté), feu Jeannette Bélanger (feu Roméo Poirier), feu Yvette Bélanger (Gaston Lapierre); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Arthur Grégoire (feu Juliette Lacasse), feu Noëlla Grégoire (feu Gérard Lacroix), Gisèle Grégoire (Gérard Bujold), Rachel Grégoire (feu Young Cooper), feu Ernest Grégoire (Renée Matte), Adrien Grégoire (Réjeanne Petitclair), feu Gérard Grégoire (Yvonne Grenier), Darquise Grégoire (feu Raymond Deschambault), Réjean Grégoire (Josée Martel); ses beaux-parents: feu Rose-Anna Bolduc et feu Ovide Grégoire. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Maison la Cinquième Saison, 6900, rue des Pins, Lac-Mégantic, G6B 2M1. Si vous désirez faire le don en ligne, voici l'adresse internet : https://www.jedonneenligne.org/fondationcinquiemesaison/?FrmGroupUID=all. Aussi vos témoignages de sympathie à la famille peuvent se traduire par des dons à la Sociétés Alzheimer de l'Estrie, 740, rue Galt Ouest, bureau 112, Sherbrooke, J1H 1Z3. Si vous désirez faire le don en ligne, voici l'adresse internet : https://www.jedonneenligne.org/alzheimerestrie/ Les services professionnels ont été confiés au