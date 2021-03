Aéroport Trudeau: les souverainistes ont tort

La Société Saint-Jean-Baptiste, appuyée par le PQ, vient de lancer une pétition pour changer le nom de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau en celui de René Lévesque. Quel faux combat !

Les souverainistes réagissent à un télégramme diplomatique de l’ancien ambassadeur des États-Unis à Ottawa en 1976, Thomas Enders.

Ce diplomate à la réputation prestigieuse aurait informé son pays que le premier ministre Trudeau souhaitait punir en quelque sorte le Québec, qui venait d’élire le PQ.

Il aurait demandé de l’aide à Paul Desmarais, le président de Power Corporation, son allié le plus puissant, afin qu’il transfère des opérations et des investissements dans le reste du Canada pour faire augmenter le taux de chômage au Québec de 10 % à 15 % et à 20 % une année plus tard.

La rage de nombreux souverainistes prêts à monter aux barricades pour une cause perdue d’avance est injustifiée.

Cette cause s’inscrit dans ces victoires symboliques revendiquées dans le passé pour compenser notre impuissance collective. Celle qui nous a entraînés dans les deux défaites les plus douloureuses de notre histoire moderne.

Impuissance

Cette pétition est pathétique puisqu’elle ne prouvera encore une fois que notre impuissance collective.

D’abord, la décision de débaptiser l’aéroport est de juridiction fédérale.

Et l’on ne s’attend tout de même pas à ce que le premier ministre Justin Trudeau décapite son propre père.

Quelle terrible macro-agression pour les Québécois ! Il faut tout de même cesser de se lancer dans des combats symboliques, qui ne sont que l’expression de notre absence de courage passée.

En 1980, on n’avait qu’à voter Oui à une question qui portait sur un mandat de négocier la souveraine association avec Ottawa et non sur la séparation du Québec.

En 1995, la question était moins ampoulée, « acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique [...] ? » De nouveau, ce fut un Non, à 54 288 voix de différence cependant.

Déchirements

Faut-il tourner le fer dans la plaie en écrivant noir sur blanc que si les électeurs francophones de la région de Québec avaient voté Oui plus largement, le Oui l’emportait ?

Donc, nous étions déchirés entre francophones, alors que les Québécois anglophones et allophones, eux, ont présenté un front uni. Ces combats actuels pour encore une fois se faire mettre en échec sont insupportables et humiliants et ne mèneront qu’à un autre rejet définitif.

Le PQ, à sa façon, agit ainsi dans ces attaques désespérantes contre la CAQ, dirigée, ne l’oublions pas, par un souverainiste.

François Legault devrait être dans la ligne mire de tous les Québécois qui souhaitent un renforcement de la loi 101 et une politique encore plus ferme pour hausser la qualité du français écrit et parlé.

Le gouvernement doit aussi encourager la diffusion de la chanson francophone en sachant que les Québécois vénèrent leurs chanteurs, mais qu’ils les entendent peu dans les médias.

Avant de lancer le cri de ralliement autour d’un référendum qui rejoindra seulement quelque 30 % des Québécois, il faut remporter des victoires réelles. Sinon, on va demeurer des perdants permanents.