Aide pour alcooliques réfractaires aux meetings AA

La lettre de « Mère un jour mère toujours » qui cherche une alternative aux groupes AA pour sa fille alcoolique m’a touchée. Voici deux suggestions. Même si ces groupes sont anglophones, ils n’en sont pas moins stimulants et on les trouve sur Facebook : The Naked mind et The joy of being sober.

Il est si difficile de devenir sobre et de le rester. Je le suis depuis un moment, mais je me plais encore à lire les histoires des autres pour constater les bienfaits de la sobriété. Je suis tellement contente que la boisson ne soit plus un enjeu problématique pour moi rendue à 75 ans.

Nicole

Bravo pour votre réussite personnelle ! C’est d’autant plus méritoire d’y être parvenue quand on sait à quel point son atteinte oblige à creuser dans la douleur qu’elle sous-tend pour la déloger.