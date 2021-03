HARDY, Jocelyn



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 février 2021, est décédé à l'âge de 76 ans, monsieur Jocelyn Hardy, époux de madame Liette Cyr. Il était le fils de feu monsieur Ludger Hardy et de feu dame Eva Bellerive. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Cyr; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ), pour les bons soins prodigués. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.