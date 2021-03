«Carey nous a sauvé le derrière souvent» – Brendan Gallagher

Bien au fait que leur gardien traversait une période difficile, les joueurs du Canadien ont tout mis en œuvre pour l’aider à mettre un terme à sa mauvaise séquence. Brendan Gallagher y est allé d’un vibrant témoignage à l’endroit de son coéquipier de longue date.

« J’ai le bonheur de jouer avec Carey depuis neuf ans. On entend toujours dire qu’il sera correct, qu’on ne doit pas s’inquiéter. Mais, il n’est pas surhumain. Nous voyons en coulisses tout le travail qu’il accomplit. Carey nous a sauvé le derrière souvent, plus qu’on ne peut les compter, alors on aurait aimé lui rendre la vie facile un peu plus souvent. Ce soir [mardi], il a réalisé de bons arrêts en début de match. Il nous a donné le temps de nous installer et de l’aider en marquant deux buts en avantage numérique. »

–Brendan Gallagher

Au-delà de marquer deux buts en trois occasions, l’attaque massive du Canadien a constamment bourdonné en territoire ennemi. Elle a dirigé sept tirs sur Joey Daccord.

« C’est ce genre d’impact que doit avoir une attaque massive. Burr (Alex Burrows) avait dessiné un très bon plan pour nous. Nous avons travaillé là-dessus ce matin. Nous savions à quoi nous attendre. »

–Brendan Gallagher

D’ailleurs, il n’y a pas que Dominique Ducharme qui a savouré son premier gain derrière le banc du Canadien. Ç’a été également le cas pour Burrows, embauché la même journée que la nomination de Ducharme.

« C’est un très bon gars. Il amène de l’énergie sur le banc et beaucoup de vibration positive. Il est d’une aide précieuse sur l’attaque massive. Il nous donne de bons trucs tous les jours. Il a déjà un gros impact. »

–Jesperi Kotkaniemi