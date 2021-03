C’est encore les vieux qui risquent de payer

Je viens d’apprendre aux nouvelles que si rien ne change, pour prioriser les jeunes, les personnes âgées ne seront plus acceptées à l’hôpital. Ça m’écœure en e**i, Louise ! Ce sont les personnes âgées qui ont construit le Québec et qui ont contribué à faire de notre province et de notre pays un endroit comme celui qu’on a, et on voudrait s’en débarrasser parce qu’ils sont rendus plus vers la sortie qu’à l’entrée ?

Que je sache, les vieux ont le droit de vivre autant que les jeunes. De plus, ce ne sont pas les vieux qui n’ont pas respecté les consignes du gouvernement. Pendant que des têtes de linotte faisaient des partys en cachette à Noël et au jour de l’an en riant dans leur barbe et en se pensant ben fins de déjouer le gouvernement sans se faire pogner, que d’autres semblables partaient dans le Sud se dorer la couenne alors que les vieux, EUX, restaient encabanés, c’est eux qu’on va faire payer pour la négligence des autres ? Où est la logique ?

Depuis le début de la pandémie que le premier ministre Legault nous prévient que si on ne respecte pas les consignes il y aura des choix déchirants à faire. Comme il savait pertinemment que ça arriverait, pourquoi n’a-t-il pas confiné avant, et non après Noël ? Pour ne pas brimer la LIBÂRTÉ de toutes ces têtes de linotte ? N’a-t-il pas encore compris que ce genre d’adulte agit comme un enfant, en pire, et que tant et aussi longtemps qu’il n’est pas mis au pied du mur, il ne pensera qu’en fonction de son petit nombril ? Il aurait fallu interdire les voyages non essentiels et imposer des amendes salées aux récalcitrants. Pourquoi n’a-t-il pas fait le choix de protéger les personnes malades et les personnes âgées au lieu de ces têtes folles ?

Même si leur vie est parfois bien réduite, je ne connais pas de personne âgée qui veut mourir tout de suite. Personne n’est prêt à céder sa place. Pas plus les vieux que les jeunes. Mais voilà, seuls les droits des jeunes ont pesé dans la balance, les miens, on s’en fout ! Je sais que mon opinion n’a pas grand poids, mais je tenais à l’exprimer.

Ginette

Je comprends votre réaction et j’en partage une bonne partie. Mais je dois vous objecter que nos gouvernements sont aussi tenus par des chartes de droits et que restreindre encore plus les libertés individuelles leur aurait certainement rendu la vie encore plus difficile.

Les personnes âgées dont la santé est largement hypothéquée risquent effectivement de payer le prix pour certains égoïstes. Mais il ne faut pas non plus oublier tous ces malades en attente de traitements ou d’interventions chirurgicales importantes qui voient leur soulagement repoussé à une date indéfinie, certainement source de gros stress.