CH: Price a la confiance de Ducharme

Le gardien Carey Price sera devant le filet, mardi soir, pour affronter les Sénateurs d’Ottawa.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a confirmé cette décision, en matinée, lors de son point de presse.

«Il a eu des des bonnes journées de préparation avec Stéphane [Waite], a précisé l’entraîneur, faisant allusion à l’instructeur responsable des gardiens. Il va être Carey Price.»

«On sent qu’il est prêt, a ajouté Ducharme. On n’est pas inquiet. On sait que Carey Price va revenir.»

Depuis le début de la saison, Price montre un dossier de 5-4-3, une moyenne de buts alloués de 3,13 et un taux d’efficacité de ,888.

«Carey joue bien, on a beaucoup de confiance en lui, a pour sa part indiqué l’attaquant Paul Byron, qualifiant Price de meilleur gardien au monde au passage. On accorde beaucoup de chances [de marquer] quand il est devant le filet et on doit diminuer ce nombre de chances.»

Anderson patine

L'attaquant Josh Anderson était par ailleurs de retour sur la patinoire, mardi matin, avant l'entraînement de ses coéquipiers. Ainsi, le numéro 17 a patiné en solitaire. Son état est réévalué quotidiennement.

Josh Anderson practices before the rest of the team.#GoHabsGo pic.twitter.com/cnoaoda216 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 2, 2021

Anderson n’a pas terminé la rencontre face aux Jets de Winnipeg, jeudi dernier. En première période, l’ailier droit avait chuté lourdement sur la glace après un croc en jambe du défenseur Dylan DeMelo. Anderson avait ainsi raté la partie de samedi à Winnipeg.