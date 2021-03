COVID-19: de plus en plus de cas de variants au pays

De moins en moins de cas de COVID-19 sont recensés au Canada, mais ceux qui restent sont de plus en plus souvent liés à des variants du virus, dont certains sont plus contagieux que la version originale du SRAS-CoV-2.

Ainsi, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a avancé mardi que le variant britannique se répand rapidement à Montréal, raison pour laquelle son gouvernement concentre ses efforts de vaccination dans la métropole. Jusqu'à 15 % des nouveaux cas seraient présentement attribuables à un variant et 1000 tests suspects font présentement l'objet d'une analyse, tandis que 137 ont été confirmé officiellement.

Le Québec n'est cependant pas la seule province aux prises avec des variants en pleine progression. Par exemple, l'Alberta a dévoilé 257 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès mardi, incluant 35 infections liées à un variant.

Jusqu'à ce jour, un peu plus de 1500 cas de variant, presque entièrement la souche B.1.1.7 découverte au Royaume-Uni, ont été recensés officiellement d'un océan à l'autre. L'Ontario et l'Alberta cumulent, à eux deux, plus de 1000 cas, soit bien plus que le Québec qui tire de la patte en matière de dépistage des variants.

La Belle Province, cependant, compte le plus grand nombre de cas du variant sud-africain au pays, en raison d'une éclosion en Abitibi-Témiscamingue.

Signe de la dangerosité du variant britannique, celui-ci est en partie responsable de la récente éclosion survenue à Terre-Neuve-et-Labrador qui a plus que doublé son nombre de cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie en quelques semaines, incluant cinq infections de plus qui se sont ajoutées mardi.

L'Île-du-Prince-Édouard, à son tour victime d'une éclosion qui s'est accrue avec quatre nouveaux cas mardi, a aussi annoncé que deux cas précédemment annoncés sont liés au variant britannique.

La situation au Canada:

Ontario: 302 805 cas (6997 décès)

Québec: 288 941 cas (10 407 décès)

Alberta: 134 052 cas (1890 décès)

Colombie-Britannique: 81 367 (1365 décès)

Manitoba: 31 950 cas (898 décès)

Saskatchewan: 28 938 cas (387 décès)

Nouvelle-Écosse: 1643 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1435 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 994 cas (6 décès)

Nunavut: 357 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 136 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 872 497 cas (22 044 décès)