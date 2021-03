Étudier dans un cégep francophone : une occasion unique

On a beaucoup dénoncé dernièrement l’anglicisation du système collégial : de plus en plus de jeunes Québécois(es) – francophones et allophones – s’inscrivent dans des cégeps anglophones. Cette critique s’impose, mais il me semble qu’on n’a pas assez fait ressortir les bénéfices d’étudier dans nos institutions francophones.

J’ai enseigné avec enthousiasme pendant 25 ans les quatre cours de français obligatoires au Cégep de Saint-Laurent et j’ai constaté combien cette formation permet d’enrichir la culture des jeunes et d’accroître leur capacité à s’exprimer en français.

Au primaire et au secondaire, les enfants acquièrent les bases d’une éducation valable en français. C’est capital et nous le devons à la loi 101. Toutefois, cette formation en français est loin d’être terminée : les jeunes doivent améliorer leur faculté de réflexion, d’argumentation et affiner leur sens critique en continuant à approfondir les ressources de notre langue.

Une étude approfondie du français

Dans les cégeps francophones, les étudiants ont l’occasion de lire de grands textes québécois, francophones et universels de toutes les époques, courants, genres et styles littéraires. S’y ajoutent extraits et poèmes choisis dans des anthologies savamment préparées par des professeurs d’ici. Toutes ces œuvres sont commentées, critiquées, analysées et des travaux en classe ou à la maison visent à développer leur sens critique.

De plus, des exposés oraux permettent aux étudiants de parfaire leur aptitude à communiquer leurs idées et émotions. Toutes ces habiletés s’acquièrent en améliorant leur compétence linguistique en français : orthographe correcte, vocabulaire juste et varié, construction logique des phrases, argumentation convaincante...

De plus, des activités culturelles visent à faire le pont avec l’histoire ou à mieux connaître les sociétés actuelles : documents audiovisuels, rencontres d’écrivains, visites de musées, écoutes de chansons, visionnements de films... Évidemment, les élèves suivent leurs cours de concentration et les cours de philosophie en continuant à développer leurs aptitudes en français. La langue française nécessite une étude approfondie et je crois que les collèges francophones assument parfaitement cette mission.

Notre ADN collectif

Fréquenter les cégeps francophones, c’est, selon moi, une occasion unique, pour les jeunes Québécois francophones et allophones, de s’enraciner en connaissant l’histoire, la culture de leur pays, d’élargir leur vision du monde et de consolider leur langue, la langue française, notre ADN collectif !

« La langue d’un peuple, c’est son âme. » (Fichte)