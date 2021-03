Haine sur le web: Dany Turcotte sonne l’alarme

Dany Turcotte est un homme gentil. Un vrai gentil. Après 16 ans à jouer le « fou du roi » avec brio à Tout le monde en parle, il rentre dans ses terres. Blessé, mais lucide.

Il en avait marre de se faire gruger de l’intérieur par un trop-plein de haine le visant depuis des années sur les médias sociaux. Il s’est donc enlevé du chemin des haters. Tout simplement.

Pour reprendre son expression – dimanche soir, l’ex-fou du roi était l’invité de son ami Guy A. Lepage –, il s’est « choisi » lui-même. Le tour de ce jardin-là, miné par trop de pousses empoisonnées sur le web, est terminé pour lui.

Depuis son coming out en 2005, Dany Turcotte endurait des torrents d’insultes homophobes. L’homophobie a la couenne dure. Comme tant d’autres, l’ex-fou du roi le sait trop bien.

Depuis le début de la pandémie, le passage de TLMEP au « direct » sous le genre « affaires publiques » n’est pas étranger non plus à son départ. Dur, dur de faire des blagues quand ça meurt autour de nous.

Même sa blague pourtant empathique sur le « cellulaire au volant » lancée à Mamadi III Fara Camara, accusé faussement de tentative de meurtre sur un policier, lui a valu une volée de bois vert profondément injuste.

Déferlante

Appelons ça la proverbiale goutte qui fait déborder le vase, déjà amplement plein bien avant. En cela, le départ de Dany Turcotte sonne l’alarme. Sur les médias dits sociaux, la haine, lâche et souvent anonyme, est dans l’air vicié du temps.

La méchanceté et la grossièreté y règnent en armes de destruction massive. Les personnalités publiques, dont les journalistes, en font les frais un jour ou l’autre. Les femmes, particulièrement. Comme d’autres, j’en sais quelque chose.

Les menaces se multiplient aussi contre des élus. De fait, la haine déferle sur le web jusqu’à l’école primaire. Tout ça est laid. Très laid. Comment expliquer autant de fiel disséminé sans vergogne sur l’internet ?

Pourquoi si peu de courtoisie et d’empathie ? La réponse, certes complexe à souhait, relève autant de la sociologie que de la psychologie.

Antidote ?

Surtout, que faire ? Car on a beau se tricoter une carapace au fil de fer, comme Dany Turcotte le montre avec émotion et éloquence, il arrive un moment où ça craque. Un moment où c’est trop.

Ce ras-le-bol, bien réel, on l’ignore souvent. Question de tenir tête. Mais parfois, allez savoir pourquoi, ce n’est plus possible. Point.

À TLMEP, Dany Turcotte disait qu’il faudrait « donner des cours dès le primaire sur comment gérer ça, les médias sociaux. Parce que, dans la vie, tu ne peux pas te promener, puis aller voir quelqu’un juste à côté et lui dire “décâlisse, le fif”. Ça ne se fait pas. »

Pour l’avenir, il le faudrait, c’est sûr. La haine sévit néanmoins maintenant. Alors, que faire ? Si l’antidote à sa déferlante était connu, il se vendrait certainement à prix d’or. Ce mal est en effet profond. Il gangrène nos âmes, nos cœurs et la démocratie elle-même.

Pendant que la liberté d’expression est menacée dans les universités, les médias dits sociaux sont le Far West d’une fausse liberté. Celle d’une parole décervelée et déshumanisante dont l’unique but est d’attaquer, de blesser et de paralyser. L’étrange paradoxe d’une époque sens dessus dessous.

Cher Dany, je vous souhaite une pause reposante et apaisante avec tout plein de fous rires sans raison. Et surtout, beaucoup de douceur.