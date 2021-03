La boutique «Star Académie» est ouverte!

«Star Académie» a maintenant sa boutique virtuelle.

Lancée dimanche, la nouvelle adresse (boutiqueSA.ca) permet de magasiner les vêtements et accessoires de la #NationStarAc que portent et utilisent les académiciens au quotidien : chandails ouatés, kangourous, tuques, casquettes et sacs sont disponibles en diverses grandeurs pour toute la famille, en marine et en bleu royal.

Une partie des profits amassés par la boutique «Star Académie» sera remise à Tel-Jeunes et à la Fondation Jeunes en Tête, qui prévient la détresse psychologique chez les adolescents.

En mode relâche!

À la télévision, un vent de légèreté souffle sur l’académie de Waterloo en cette semaine de relâche. Deux des membres de l’Escouade «Star Académie», Mathieu Dufour et Pierre-Yves Roy-Desmarais, débarqueront sur les lieux pour des moments de folie pure.

Dans la quotidienne de mercredi, on aura droit à une leçon de Zumba (filmée la veille, en début de journée) avec Mathieu, et jeudi, Pierre-Yves animera une soirée karaoké qui s’annonce complètement folle! Il sera d’ailleurs possible de visionner cette dernière activité intégralement et en direct grâce à Musicor, à compter de 20 h, mercredi (soir d’enregistrement), sur la plateforme WhiteBox Play (whiteboxplay.com).

Les plateformes web regorgent d’ailleurs de contenu complémentaire pour les vrais mordus de «Star Académie» : on peut visionner en entier le cours de création musicale d’Ariane Moffatt le mardi matin, à 10 h 45, sur la page Facebook de l’émission, assister au cours d’identité artistique de Marc Séguin et à la préparation des candidats en danger avec Lara Fabian sur TVA+, et dévorer le «Tout petit talk-show de Star Académie» quand on est abonné Mobilité Vidéotron, toujours sur TVA+.

Une chasse aux trésors numériques est d’ailleurs en cours sur ces différentes tribunes et, en accumulant les indices, les internautes découvriront le mot de passe permettant de s’inscrire au concours et de remporter un prix.