La LHJMQ dévoile son calendrier au Nouveau-Brunswick

Les trois équipes néo-brunswickoises de la LHJMQ reprendront l’action la semaine prochaine et le circuit Courteau a diffusé mardi leur calendrier de matchs pour le présent mois.

Ainsi, les Sea Dogs de Saint John et le Titan d’Acadie-Bathurst s’affronteront le 9 mars dans le premier des 12 duels annoncés par la ligue. Les Wildcats de Moncton devront attendre deux jours de plus avant de retourner au jeu, à l’occasion de la visite du Titan. Chaque formation jouera huit fois.

Ailleurs dans les Maritimes, les Islanders de Charlottetown, les Mooseheads de Halifax et les Eagles du Cap-Breton sont en arrêt, car les autorités de la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont interdit la tenue de matchs de hockey momentanément, jusqu’aux 14 et 27 mars respectivement.