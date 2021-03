La monoplace favorite à sa propre succession

La puissante écurie Mercedes a dévoilé mardi sa nouvelle monoplace destinée à lui procurer un huitième championnat du monde des pilotes et des constructeurs d’affilée en F1.

Invincible depuis le début de l’ère des moteurs V6 turbo hybride en 2014, l’équipe allemande entend bien poursuivre son règne cette année avec un duo de pilotes qui demeure inchangé depuis maintenant cinq ans.

Avec comme chef de file Lewis Hamilton, dont le retour et la signature d’un nouveau contrat, d’une durée d’un an seulement, n’ont été confirmés qu’il y a quelques semaines à peine.

Une année après laquelle le Britannique pourrait savourer un huitième sacre, un exploit jamais accompli en F1 (il en compte sept, comme Michael Schumacher) et atteindre le plateau des 100 victoires. Avec 95 au compteur, il détient l’exclusivité du premier rang à ce chapitre devant ce même Schumacher (91).

Si Hamilton a accepté de disputer une autre saison dans la discipline reine du sport automobile, c’est par passion, dit-il. Pas pour battre des records.

« Remporter un huitième championnat n’est pas le facteur principal qui m’a incité à rester, relate-t-il. Je reviens parce que j’aime piloter et que l’ambiance me plaît encore dans les paddocks de F1. Quand je ne m’amuserai plus, je ferai autre chose. »

De son côté, Valtteri Bottas, l’éternel deuxième, devra mettre les bouchées doubles pour conserver son volant en 2022 puisqu’un certain George Russell, brillant quand il a remplacé Hamilton cette année au Grand Prix de Sakhir, est déjà pressenti pour occuper ce baquet convoité.

Juste un peu de gris

À l’instar de toutes les nouvelles voitures qui ont été dévoilées au cours des derniers jours, la Mercedes W12 est une descendante naturelle du bolide de l’an dernier.

Parlons d’évolution plutôt que de révolution en raison principalement du gel des châssis imposé en septembre dernier et jusqu’à la fin de la saison 2021.

Côté esthétique, la livrée de la Mercedes demeure noire, comme l’an passé, mais on note aussi un retour discret du gris. Par ailleurs, le rouge (clin d’œil au regretté Niki Lauda) recouvre encore la prise d’air derrière le pilote.

On remarque aussi que Mercedes met plus l’accent sur sa division haute performance AMG, dont les trois lettres sont lisibles à maints endroits sur la monoplace.

L’écurie Alpine (ex-Renault) a également procédé au dévoilement de sa nouvelle voiture, mardi, que piloteront Esteban Ocon et le revenant Fernando Alonso. Comme prévu, le jaune disparaît pour faire place au bleu (principalement), au blanc et au rouge.

Mercredi, ce sera au tour d’Aston Martin, dirigée par Lawrence Stroll, de présenter la monoplace qui sera confiée à Lance Stroll et à Sebastian Vettel. Cette monture pourrait bien adopter le vert « britannique » quoiqu’une petite touche de rose pourrait être maintenue puisque le commanditaire BWT sera de retour en 2021.

Fini le champagne sur le podium

Le champagne ne sera plus débouché sur les podiums en 2021, a fait savoir la F1 mardi par voie de communiqué. Les trois premiers pilotes à l’arrivée vont dorénavant célébrer avec un vin mousseux, le Ferrari Trento, qui n’a toutefois aucun lien avec la célèbre écurie italienne.

Les mauvaises langues diront que ce sera la seule façon de voir régulièrement le nom Ferrari sur la tribune d’honneur, cette équipe dont la dernière victoire (Sebastian Vettel) remonte au Grand Prix de Singapour en septembre 2019 et qui a vu ses pilotes accéder au podium qu’en trois occasions l’an dernier.

La fin d’une époque

C’est, pour ainsi dire, la fin d’une époque en F1, qui utilise le précieux nectar pour récompenser ses pilotes depuis 1950, année de création du Championnat du monde.

Au fil des ans, plusieurs producteurs de champagne se sont succédé, dont Moët & Chandon, Mumm, et, plus récemment, Carbon.

Petite vérification auprès de la SAQ, cinq bouteilles de Ferrari Trento (de format 750 ml) sont répertoriées sur son site, mais seulement deux, parmi les moins coûteuses (25 $ et 36,25 $), sont disponibles.

Comme le premier Grand Prix a lieu à Bahreïn (28 mars), où l’alcool n’est pas utilisé, c’est sur le podium d’Imola, le 18 avril, que la F1 amorcera cette association avec son nouveau fournisseur. L’accord est valide pour les trois prochaines saisons.

Tel père, tel fils

Fidèle commanditaire de Michael Schumacher de 1996 à 2012, la Deutsche Vermögensberatung a annoncé qu’elle parrainera son fils, Mick, qui entreprendra sa carrière en F1 dans quelques semaines au sein de l’écurie américaine Haas. La banque allemande appuyait déjà fiston en F2 au cours des récentes années.