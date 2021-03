La vaccination des 80 ans et plus va commencer à La Tuque

Les personnes âgées de 80 ans et plus pourront se faire vacciner dès la semaine du 8 mars à La Tuque grâce à une livraison inattendue de 1500 doses qui permettra d’accélérer la vaccination dans les RPA et auprès de la population en Haute-Mauricie.

Le maire de la municipalité de La Tuque, Pierre-David Tremblay, ne cache pas son soupir de soulagement, cette nouvelle étant un vent d’espoir alors que ses citoyens ont été particulièrement touchés lors de la deuxième vague.

«Depuis Noël, on y a gouté comme on dit! Puis à tous les niveaux, dans les écoles, dans les petites et grandes usines et dans nos résidences pour aînés. Il faut dire que la contamination communautaire était forte!», a ainsi expliqué le maire.

«Puis, évidemment, avec le retard de livraison des vaccins et comme nous sommes une population éloignée, on craignait d’être oublié dans la stratégie, mais finalement ce n’est pas le cas! On est content», a-t-il ajouté.

En raison de la situation épidémiologique préoccupante, la vaccination commencera plus tôt du côté de La Tuque.

Sur les quatre milieux d’hébergements privés en éclosion dans la région, deux sont localisés dans la municipalité, avec 51 cas confirmés à la Résidence des Bâtisseurs et 16 cas au Renaissance 2000 inc.

L’opération se fera à l’auditorium du centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice afin de favoriser l’accès au personnel.

La Ville pourra également transformer le Colisée Denis-Morel en site de vaccination si le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) accélère la cadence.

La Haute-Mauricie a recensé 28 nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, alors que la région de la Mauricie–Centre-du-Québec rapporte en moyenne 20 nouveaux cas par jour.