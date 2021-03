L’apéro avec Vincent Sulfite

Le vin orange pique votre curiosité ? Les mousseux québécois vous fascinent ? Le sommelier Vincent Sulfite tentera de démystifier et de vulgariser l’apéro sous toutes ses formes avec une nouvelle websérie présentée dans le cadre du festival Montréal en lumière.

« J’essaie de répondre aux questions que j’entends et que je lis souvent. Et ça va permettre de faire découvrir une foule de produits qui devraient piquer la curiosité des gens et les faire se précipiter vers la SAQ », explique Vincent Sulfite--- en riant.

Diffusé à compter de jeudi, C’est l’heure de l’apéro se distille en six capsules de 10 minutes chacune. Le sommelier y viendra éduquer tout en vulgarisant différents sujets touchant aux vins et spiritueux, avec l’apport d’experts.

L’accent y sera mis sur les produits québécois, mais Vincent Sulfite se permettra également quelques détours par l’étranger. Un exemple ? Le phénomène du vin orange, très populaire depuis quelques années, sera abordé par le truchement de produits provenant du nord de l’Italie, de l’Autriche et du Portugal, des lieux très prisés pour leur production de ce nectar coloré.

Volet gastronomique

Cette initiative – comme celle intitulée J’adore mon resto, lancée en janvier dernier – a pour but de pallier l’absence du volet gourmand du festival, occulté exceptionnellement par la pandémie.

Car, on le sait, les temps sont durs pour les professionnels de l’industrie de la restauration. D’ordinaire sommelier pour le restaurant Candide, Vincent Sulfite a dû se convertir en livreur depuis la fermeture de la salle à manger.

« Au-delà de la question financière, c’est difficile de ne plus pouvoir utiliser nos compétences ou nos expertises, en plus d’être privé du contact humain. J’ai laissé de côté une carrière en finances pour suivre ma passion du vin, j’ai un peu l’impression de stagner depuis un an », se désole Vincent Sulfite.

► La websérie C’est l’heure de l’apéro sera diffusée dès jeudi sur le site Montrealenlumiere.com