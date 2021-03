L'Asean va faire pression sur la Birmanie après une répression sanglante

Singapour | La junte birmane va devoir répondre mardi aux pressions de pays d'Asie du Sud-Est qui l'ont enjointe de mettre fin à sa répression meurtrière contre les manifestants en Birmanie.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) doivent tenir une réunion en ligne avec des représentants des militaires birmans sur la crise déclenchée par l'arrestation de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi.

La réunion devrait «demander aux militaires birmans de mettre fin aux violences et aux attaques contre le peuple», a indiqué un diplomate à l'AFP.

«L'Asean devrait aussi demander aux militaires d'ouvrir un dialogue avec tous les partis, dont celui d'Aung San Suu Kyi», a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat.

Le coup d'état du 1er février a mis un terme à l'expérience de démocratie de la Birmanie, déclenchant une vague de manifestations réprimée de façon de plus en plus dure et des condamnations internationales.

Dimanche, la répression contre les manifestants qui protestent contre la confiscation du pouvoir par les militaires a été particulière sévère, avec au moins 18 morts dans le pays, selon les Nations Unies qui se basent sur "des informations crédibles".

L'Asean, qui rassemble 10 pays dont la Birmanie, a longtemps été critiquée pour son inaction face aux crises, alors que le bloc repose sur un principe de non intervention dans les affaires de ses membres.

Mais certains pays parmi les plus influents de l'Asean se sont démarqués ces derniers jours avec des critiques claires contre le pouvoir militaire birman.

«Nous sommes outrés par l'usage de la force létale contre des civils», a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, devant le parlement de la cité-État, qui est le plus gros investisseur en Birmanie.

«Nous appelons les autorités militaires birmanes à faire preuve de la plus grande retenue», a-t-il ajouté en appelant à un retour à la transition démocratique.

L'Indonésie, poids lourd de l'Asean en termes économiques et de population, a aussi appelé à un retour de la démocratie et a envoyé sa ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi pour des pourparlers avec la junte à Bangkok.

Mais les observateurs soulignent que la nécessité d'un consensus des pays de l'Asean rend peu probables des sanctions ou des condamnations très fermes.