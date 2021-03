Le jour de la marmotte pour Félix Auger-Aliassime

Après avoir subi l’élimination en simple au premier tour, Félix Auger-Aliassime a vécu le même sort en double, mardi, au tournoi de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Le Québécois et son partenaire, le Polonais Hubert Hurkacz, ont baissé pavillon en trois manches de 6-7 (5), 6-3 et 10-8 face à la paire composée du Français Pierre-Hughes Herbert et de l’Allemand Jan-Lennard Struff.

Auger-Aliassime et son coéquipier ont remporté 80 % des échanges disputés sur leur première balle de service, mais n’ont obtenu que 43 % de succès sur leur deuxième tentative. Ils ont également été incapables de s’offrir une seule balle de bris.

Rappelons que la veille en simple, le représentant de la Belle Province avait été vaincu en deux manches de 7-6 (4) et 6-1 par le Japonais Kei Nishikori. L’athlète de 20 ans perdra donc beaucoup de points au classement général de l’ATP, puisqu’il avait atteint la finale à Rotterdam l’an dernier.