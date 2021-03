Le juge en chef sermonné pour son voyage en Chine

Le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier, aurait dû consulter le commissaire à la magistrature fédérale avant d’accepter un voyage en Chine dans un contexte de tensions diplomatiques, a conclu le Conseil canadien de la magistrature.

Photo d'archives, Chantal Poirier Jacques R. Fournier

Juge en chef

Le Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature a rendu sa décision à la suite d’un examen déontologique amorcé l’automne dernier, après la parution d’un reportage de notre Bureau d’enquête à ce sujet.

« Une consultation au préalable auprès du commissaire aurait donné lieu à des consignes de prudence et un soutien de la part du commissaire, surtout en présence de possibles tensions entre le Canada et le pays en cause », indique-t-on dans un communiqué.

Dans une entrevue accordée l’automne dernier, M. Fournier a démontré son ignorance des règles encadrant les déplacements des magistrats, qui les obligent à informer le commissaire de tout voyage à l’étranger. « Je n’ai pas à avertir le commissaire », avait-il soutenu.

Malgré cela, le Comité a décidé qu’il n’était pas nécessaire de sanctionner M. Fournier. Il souligne toutefois le ton de ses réponses dans l’entrevue accordée au Journal.

Désinvolture

Une consultation du commissaire aurait modifié « la perception des propos du juge en chef Fournier qui semblaient en apparence désinvoltes et indifférents », lit-on.

M. Fournier s’est rendu à Pékin en juin 2019 dans le cadre d’un programme d’échanges entre la faculté de droit de l’Université de Montréal et le Collège national des juges.

Cette visite s’est déroulée en pleine escalade des tensions diplomatiques liées à la détention arbitraire de deux Canadiens.