Les Blues dans une profonde incertitude

Malmenés par les blessures cette saison, les Blues de St. Louis n’ont aucune idée du moment où ils pourront compter sur les attaquants Jaden Schwartz et Tyler Bozak, ainsi que le défenseur Colton Parayko.

C’est ce qu’a indiqué le directeur général Doug Armstrong, lundi, lors d’une conférence de presse.

«Nous allons faire des mises à jour quand ils retourneront à l’entraînement. Ce n’est probablement pas aussi inquiétant que cela puisse paraître. Il s’agit de blessures au haut du corps et je ne veux pas être plus précis, car je souhaite protéger mes joueurs à leur retour», a affirmé le DG.

«Nous ne savons pas quand ils seront disponibles : ça pourrait être dans une semaine, dans deux semaines ou plus tard.»

En ce qui concerne Parayko, l’arrière a raté les cinq derniers duels des siens à cause de problèmes au dos.

«Je pense que l’opération sera notre dernier recours et nous allons essayer de nous tenir loin de cela», a précisé Armstrong concernant le cas du défenseur.

Respectivement, Schwartz et Bozak ont été contraints de s’absenter pour six et 14 parties. Le nom du second est d’ailleurs sur la liste des joueurs blessés à long terme.

«Nous espérions qu’il aurait été en mesure de revenir au jeu déjà, a dit le patron des Blues. Ça ne fonctionne pas de cette façon. [...] Je ne peux pas vous garantir qu’il patinera dans les deux prochaines semaines.»

Une longue liste de blessés

En plus de ces trois patineurs, les Blues sont privés des attaquants Vladimir Tarasenko, Robert Thomas, Ivan Barbashev et Jacob de la Rose. La saison de l’arrière Carl Gunnarsson est quant à elle terminée.

«Parce que les blessures de ces gars-là sont plus directes et médicales, nous ne pouvons dévoiler que la nature de la blessure et avoir une idée du moment de leur retour au jeu», a expliqué le DG du club du Missouri.

«Le joueur le plus proche d’un retour est Tarasenko et par des kilomètres.»

Le Russe de 29 ans a raté tous les matchs des siens cette saison, et ce, en raison d’une blessure à une épaule. L’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube, a d’ailleurs affirmé que le franc-tireur devrait renouer avec l’action dans l’un des six prochains matchs de l’équipe.