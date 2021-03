Les défis liés au vieillissement de la population

En 2031, un quart des Québécois seront des aînés. Un million de personnes auront 85 ans et plus en 2046. La websérie documentaire L’Industrie de la vieille$$e s’intéresse au vieillissement de la population.

Le cinéaste Denys Desjardins, propose avec cette websérie de 11 épisodes, en ligne sur le portail ICI TOU.TV, un constat sur la situation actuelle. Il a interrogé des spécialistes et des intervenants en santé qui lèvent le voile sur la réalité et les enjeux du vieillissement au Québec.

Denys Desjardins a réalisé ce documentaire après avoir signé le film Le Château, qui suivait le vieillissement de sa mère, Madeleine, dans une résidence pour aînés.

« Mon film, Le Château, s’est retrouvé en salle. Des salles qui ont fermé en raison de la pandémie. Je me suis retrouvé devant l’impossibilité de faire mon métier de cinéaste. Le Château a bien fonctionné sur Club illico et je me suis lancé dans la réalisation de cette websérie », a-t-il expliqué, lors d’un entretien téléphonique.

Soutien à domicile

Le constat présenté par Denys Desjardins est troublant. Selon les données démographiques, la plupart des baby-boomers vont se retrouver à la retraite d’ici 2031. Trente-six pour cent de la population aura plus de 55 ans. Une situation qui va comporter son lot de défis.

« Il va y avoir une surpopulation d’aînés dans les 20 prochaines années et il va falloir les mettre quelque part. Qui va s’occuper de ces gens ? Le Québec vieillit et le vieillissement va se poursuivre. C’est comme si on ne s’était pas rendu compte que les gens vieillissaient. On ne pourra pas se cacher longtemps de ça », a-t-il expliqué.

Le soutien à domicile, qui est présent et qui fonctionne dans les pays scandinaves, semble être la voie à suivre.

« Nous sommes la pire province et le pire pays au monde dans ce domaine avec 14 % du budget de la santé consacré au soutien à domicile. C’est 73 % au Danemark. On pourrait s’inspirer de ce qui se fait dans les pays scandinaves où il n’y a pas de CHSLD. Il faut questionner ce qui est en place et repartir à zéro. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Ça ne va pas nous aider. Il faut trouver des solutions », a-t-il conclu.