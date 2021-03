Les places pour le vaccin s’envolent au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19 s’envolent très rapidement au Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors que les réservations affichaient déjà complet mardi matin lors de l’ouverture du site aux personnes de 80 ans et plus.

Reine-Marie Dufour s’est installée devant son ordinateur mardi dans l’espoir d’obtenir une plage horaire pour son mari, mais sans succès.

«Déjà à 8 h le site m’indiquait que c’était complet, a-t-elle précisé en entrevue à TVA Nouvelles. On a hâte d’être vaccinés. On va se sentir plus rassuré quand on va l’avoir.»

À force de persévérance, Mme Dufour a fini par accéder à de nouvelles plages horaires qui sont apparues en milieu d’avant-midi, mais uniquement pour le 17 avril.

«Mon beau-frère de 78 ans qui reste à Montréal a été vacciné la semaine dernière, a-t-elle expliqué. Pourquoi Legault dit qu’on est prêt à vacciner les 80 ans si on attend après les doses? Je ne comprends pas.»

La vaccination est sur pause cette semaine au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la direction régionale de la santé publique ayant accepté de suspendre la campagne pour permettre aux aînés de Montréal d’être vaccinés plus rapidement.

Elle s’attend à recevoir un nouvel arrivage au courant de la semaine prochaine et devrait commencer la vaccination dans les sites identifiés le 13 mars prochain.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est d’ailleurs fait rassurant en point de presse mardi après-midi, en précisant que les régions ne seraient pas oubliées, mais qu’il est nécessaire de favoriser Montréal puisque de 12 à 15 % des cas de ce secteur sont attribuables à des variants.

Plus de 7000 rendez-vous attribués

La direction des communications du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) Saguenay–Lac-Saint-Jean a confirmé en fin d’après-midi que plus de 3000 rendez-vous avaient été attribués uniquement ce mardi.

Près de 1500 plages horaires supplémentaires ont d’ailleurs été ajoutées en après-midi afin de faire face à la demande.

Plus de 7000 personnes ont pris leur rendez-vous depuis le lancement de la campagne dans la région, incluant les personnes âgées de 85 ans et plus.