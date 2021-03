Nouveau couplet, même refrain

Encore une fois samedi soir, j’ai éprouvé une sensation de plaisir retrouvé en regardant le match du Canadien. Cette fois pendant trois périodes, et non pas une seule comme lors du duel précédent face aux Jets à Winnipeg.

Affamés, les joueurs du Tricolore étaient souvent les premiers sur la rondelle. Ils faisaient la loi en zone neutre, là où ils ont perdu nombre de matchs récemment. Ils obtenaient quantité de tirs au but ET de chances de marquer. Notez les lettres capitales pour le « et », car l’un ne va pas automatiquement avec l’autre. Samedi soir, c’était le cas.

Peut-on prétendre que Connor Hellebuyck a joué un « Carey Price » au Canadien ? Non. Pas qu’il n’a pas été bon, au contraire. Il a été étincelant. Il a été... Connor Hellebuyck, gagnant en titre du trophée Vézina, remis au gardien par excellence de la Ligue nationale. Devant lui, Jake Allen a été fidèle à lui-même. Moins sollicité, le second de Price a tenu le fort lorsqu’il le fallait, avec calme et solidité. Ou presque...

Danault et Armia, vraiment ?

Nous voici au moment du refrain de la chanson. Après ces couplets renouvelés qui me comblaient d’enthousiasme est venue la prolongation.

Il était tard et comme la pleine lune s’était manifestée la veille, il faisait très noir sur la montagne. Mêlé entre l’éveil et le sommeil, j’ai dû me ressaisir rapidement pour accepter de croire ce que mes yeux m’annonçaient. Phillip Danault et Joel Armia allaient prendre la première mise en jeu de la prolongation à trois contre trois ?

Rapidement, je me suis précipité sur mon portable pour voir où en étaient les statistiques de la soirée. Danault : 14 minutes 56 secondes de temps d’utilisation, 47 % de réussite dans les cercles de mise en jeu. Nick Suzuki : 21 minutes 3 secondes de temps de jeu, 50 % de réussite lors des mises en jeu. Voilà qui annule toute tentative d’explication de la part de Dominique Ducharme après le match.

Dois-je rappeler que la dernière fois que Danault a marqué un but, le Centre Bell était plein à craquer ? Les gens y circulaient librement et sans masque, buvant souvent dans le même verre de bière. Danault a besoin d’environ 17 chances pour réussir à marquer. Armia, à peu près 8. Armia avait une passe d’accumulée samedi soir... sur le but de Nick Suzuki !

Trois attaquants en face

Un loustic m’a bien fait rire sur Twitter en demandant : « Cout’donc, Suzuki pis Drouin sont-ils allés faire pipi ? » J’ai ri, presque en me demandant si ça ne pouvait pas être vrai.

Trois attaquants se trouvaient sur la glace pour les Jets. Pas leurs meilleurs, mais tout de même meilleurs que Danault et Armia, offensivement je veux dire.

Je ne questionne pas la présence de Petry. Malgré une soirée douce-amère meublée de deux autres pénalités mineures, il représente une menace offensive à trois contre trois.

Bref, de nouveaux couplets stimulants à regarder. Des joueurs avec le couteau entre les dents pendant 60 minutes. Une domination face à un très bon club... Et ce vieux refrain en prolongation. Un souvenir douloureux de Claude Julien en même temps qu’une décision que Dominique Ducharme ne risque pas de reprendre de sitôt en pareilles circonstances.

Dom est brillant et seulement les fous ne changent pas d’idée, il paraît...