Nouveau record

Loin d’avoir été freiné par les adaptations exigées par les mesures sanitaires, le 6e Rendez-vous gastronomique de la Fondation du Cégep Limoilou, tenu le 25 février dernier en mode virtuel, a amassé un montant record de 131 240 $, une somme inespérée pour la collecte de fonds qui a dû être complètement repensée. L’événement, qui affichait complet, était présenté par les Caisses Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg, sous la présidence d’honneur d’un diplômé du Cégep, Jean-Sébastien Guy (photo), président de Korem, les experts en géospatial. Alors qu’habituellement l’événement accueille quelque 250 convives au campus de Charlesbourg, ce sont cette année 200 coffrets-repas pour deux personnes, préparés par Michelangelo Ristorante & Lounge, qui ont trouvé preneur. Ce qui explique le dépassement de l’objectif financier et le montant record.

Nouveaux proprios

Plusieurs connaissent l’Auberge du Mange Grenouille, ancien magasin général centenaire désaffecté, devenu depuis 1990 un des joyaux touristiques situés au Bic, dans le Bas-St-Laurent. Après 30 ans à la tête de l’établissement, Carole Faucher et Jean Rossignol ont décidé de vendre et de profiter de la vie. Un autre couple de jeunes passionnés, Mélissa Gagné et Mathieu Deschênes (photo), originaires respectivement de Matane et de Rivière-du-Loup, ne voulaient pas rater cette occasion en revenant dans leur région. Ils ont pris la relève du Mange Grenouille. Le couple, qui a notamment travaillé au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec, voulait avoir sa propre entreprise dans le domaine de l’hôtellerie et l’occasion était trop belle pour la laisser filer. La saison 2021 du Mange Grenouille devrait s’ouvrir au début mai.

À la Jeune chambre

Bon succès à Raphaëlle-Ann Samson (photo), qui vient d’être nommée directrice générale et responsable des partenariats de la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ). Mme Samson occupait le poste de directrice du développement des affaires et partenariats chez Gestev pour la Baie de Beauport, depuis 2017, où elle a grandement contribué à son positionnement et à son développement. Forte de ses neuf années d’expérience dans le milieu culturel et événementiel où elle a occupé de multiples fonctions, son expertise en développement des affaires et en relations partenaires lui permettra d’avoir une vision globale des enjeux liés à la fonction qu’elle occupera à la JCCQ. Elle intégrera ses nouvelles fonctions le 8 mars.

En souvenir

Le 2 mars 2011, Alex Harvey fait son entrée dans l’histoire du ski de fond canadien avec son partenaire Devon Kershaw. Tous deux remportent ensemble la médaille d’or du sprint à relais en style classique aux Championnats mondiaux de ski de fond, à Oslo, en Norvège. Il s’agit de la première médaille masculine du Canada dans l’histoire des Championnats du monde.

Anniversaires

Luc Guillot (photo), associé, du cabinet de comptables professionnels agréés Mallette S.E.N.C.R.L... Martin Lapointe, propriétaire de Le Spécialiste des Haies, 51 ans... Mireille Migneault, propriétaire d’Esthétique Coup d’Éclat... Ben Roethlisberger, joueur de football américain (Steelers), 39 ans... Chris Martin, leader du groupe Coldplay, 44 ans... Daniel Craig, acteur britannique (James Bond, l’agent 007), 53 ans... Jon Bon Jovi, chanteur soliste de Bon Jovi, 59 ans... Luc Plamondon, auteur originaire de Saint-Raymond de Portneuf, 79 ans... Mikhaïl Gorbatchev, président de l’URSS (1990-1991), 90 ans.

Disparus

Le 2 mars 1991 : Serge Gainsbourg (photo), 62 ans, auteur-compositeur et interprète français... 2018 : Marlene Mary Geoffrion, 84 ans, la veuve de Bernard « Boum Boum » Geoffrion... 2017 : Yves Beccaria, 87 ans, éditeur et homme de presse français... 2016 : Le père Benoît Lacroix, 100 ans, théologien québécois et personnalité publique et auteur prolifique... 2014 : Gail Gilmore, 76 ans, actrice canadienne... 2012 : Gérard Rinaldi, 69 ans, acteur et chanteur français... 2010 : Otis Paul Drayton, 70 ans, ancien athlète olympique américain... 2009 : Michael Baker, 52 ans, homme politique canadien... 2008 : Jeff Healy, 41 ans, chanteur et guitariste canadien (Jeff Healy Band)... 2007 : Daniel Tessier, 42 ans, policier de Laval... 2007 : Bertrand Gagnon, 80 ans, comédien québécois... 2004 : Marge Schott, 75 ans, la controversée propriétaire des Reds de Cincinnati... 1970 : Marc-Aurèle Fortin, 81 ans, artiste peintre québécois dont l’œuvre est entièrement consacrée au paysage.