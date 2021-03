Productions Déferlantes: Jean-Philippe Dion devient acquéreur

Six ans après être devenu vice-président, contenu et stratégie, chez Productions Déferlantes, Jean-Philippe Dion vient d’en acquérir une partie. L’animateur détient désormais 49 % des parts de l’entreprise. Son fondateur et président, Benoît Clermont, demeure l’actionnaire majoritaire avec 51 % des parts.

Productions Déferlantes est derrière des émissions comme La Voix et Star Académie, toutes deux diffusées à TVA.

Joint au téléphone, Jean-Philippe Dion parle d’un revirement inattendu. « Il y a deux ans, si on m’avait dit que j’allais me lancer en affaires, je n’y aurais pas cru. Je viens d’une famille d’entrepreneurs, mais ce n’était pas quelque chose que j’envisageais pour moi. »

Club sélect

Jean-Philippe Dion vient gonfler les rangs d’un club sélect d’animateurs qui possèdent – du moins, en partie – une boîte de production. Ce groupe comprend notamment France Beaudoin (Pamplemousse Média), Julie Snyder (Productions J) et Charles Lafortune (Pixcom).

« J’aime monter des équipes de travail, trouver les bonnes personnes... J’ai envie de faire des projets audacieux et grand public qui vont attirer l’attention. »

Au cours des dernières années, Jean-Philippe Dion a chapeauté le développement de nombreux projets télé, comme La vraie nature, à TVA, les documentaires Bye et Lara, respectivement présentés sur ICI Télé et Club illico, et l’émission spéciale Une chance qu’on s’a, diffusée à TVA et Télé-Québec en début de pandémie, au printemps 2020.

Derrière et devant la caméra

Le nouveau titre professionnel de Jean-Philippe Dion ne compromet aucunement un éventuel retour devant l’objectif, assure le principal intéressé en entrevue.

Cet hiver, il assume les fonctions de producteur exécutif pour Star Académie. Pour marquer le retour de l’émission à TVA après neuf années d’absence, il s’est entouré d’une équipe qui n’avait jamais planché sur quelque chose d’aussi gros. « J’ai envie de former des gens, mais j’ai aussi envie d’être challengé. Je n’ai pas le goût d’être pogné à toujours faire les mêmes affaires. Ça devient endormant, sinon. »

Toujours derrière la caméra, Jean-Philippe Dion pilote également la captation de spectacles pour Télé-Québec, comme Pour une histoire d’un soir avec Joe Bocan, Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier, et La face cachée de la Lune, de Robert Lepage.

« On réinvente la façon de présenter des spectacles à la télévision. »