Relâche: après le froid, les températures seront clémentes à Québec

Malgré le froid d’aujourd’hui, des températures plus clémentes sont prévues durant le restant de la semaine de relâche, notamment mercredi et dimanche dans la région de la Capitale-Nationale.

«On ne devrait pas connaître des températures beaucoup plus froides que ce matin au cours de la semaine à venir», prédit Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

Mercredi, il fera autour de moins -3 degrés Celsius, avant de redescendre. «Jeudi, vendredi, samedi, on va être sous les normales de saison», indique-t-il. La température oscillera entre -5°C et -10°C le jour et autour de -15°C la nuit. «Il va moins venter, donc la sensation va être beaucoup moins glaciale que ce matin», précise M. Petit.

«À partir de dimanche, on va remonter et on devrait même dépasser les normales de saison la semaine prochaine.» Selon Environnement Canada, la température passera en-dessus de la barre des zéro degrés lundi, avec 4°C prévus le jour.

Semaine ensoleillée

Le soleil sera également au rendez-vous à Québec, avec peu de précipitations prévues. Il y aura possiblement de légères averses de neige dans la nuit de mardi à mercredi notamment.

«On va avoir une bonne dose de soleil. Parfois il va y avoir peut-être plus de nuages, des alternances, mais globalement le mot d’ordre c’est pas de précipitations avec beaucoup de luminosité», d’après M. Petit.

Pas un record

Même s’il vaut mieux être bien habiller pour sortir aujourd’hui, on n’est pas dans des records de froid, selon les données d’Environnement Canada.

«C’est une matinée qui est froide pour le mois de mars, mais qui est loin de tout ce qui est record», confirme M. Petit. «Le record de froid à Québec pour un 2 mars c’est de -29°C, et on est descendu jusqu’à -21°C ce matin.» Et ce, même si en considérant le refroidissement éolien, la température ressentie en matinée était de -34.

«C’est pas non plus les températures les plus froides de l’hiver», mentionne aussi le météorologue, le mercure étant descendu plus bas en février dernier par exemple.