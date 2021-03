Retirons les noms de tous nos aéroports

Depuis quelques jours, le sujet des noms de nos aéroports a fait la manchette, avec plusieurs groupes demandant la désacralisation de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

C’est une bonne idée, mais pas seulement en raison des révélations du Département d’État américain sur un plan néfaste partagé avec l’ambassadeur américain d’alors. C’est une bonne idée parce que les noms de nos aéroports sont depuis trop longtemps un choix politique et partisan.

Ça serait, en fait, une bonne idée d’enlever les patronymes de l’ensemble des aéroports canadiens.

DES CHOSES EN COMMUN

Qu’est-ce que John George Diefenbaker, James Armstrong Richardson, Lester Bowles Pearson, Pierre Elliott Trudeau et Robert Stanfield ont en commun ?

Ils sont tous des politiciens décédés qui ont leur nom sur les aéroports de quelques-unes des plus grandes villes du Canada. Vous aurez aussi remarqué que dans un pays qui, officiellement, célèbre le multiculturalisme, l’égalité homme-femme et la diversité, ils sont tous des hommes, blancs et chrétiens.

Pas de femmes, pas de minorités, pas de Premières Nations. Juste de bons messieurs d’origine européenne.

QUI DÉCIDE ?

Qui décide des noms des aéroports ? Pour Trudeau, il aurait été beaucoup plus approprié, s’il fallait nommer un aéroport pour lui, de coller son nom sur l’éléphant blanc de Mirabel qui, sous sa gouverne, a mené à l’expropriation et au déracinement de tellement de familles de leurs terres ancestrales. Un gouvernement fédéral libéral en a décidé autrement, et voilà que l’aéroport de Dorval a disparu en un trait de plume.

Pourquoi on n’aura jamais d’aéroport Robert-Bourassa et, encore moins, René-Lévesque ? Lorsque c’est Ottawa qui décide, la réponse est claire : nationalistes et souverainistes, s’abstenir.

Photo d'archives

Le cas de l’aéroport James-Richardson est intéressant. Ministre dans le gouvernement Trudeau, il a quitté, car il s’opposait à l’idée de Trudeau de donner une reconnaissance constitutionnelle à deux langues officielles. Issu d’une des familles les plus riches du Manitoba, ce même monsieur Richardson a aujourd’hui son nom sur l’aéroport international de Winnipeg. Ça en dit long.

Mais je vois venir les arguments de révisionnisme, de woke, de cancel culture.

Il n’en est rien. C’est vraiment juste une question de gros bon sens et de ne pas laisser les mêmes toujours décider qui mérite d’être reconnu et qui est relégué aux oubliettes.

Il y a une manière très simple d’éviter le genre de chicane qu’on a vécue autour de la statue à déboulonner d’un tel ou un tel. Pour les aéroports, c’est l’aéroport international de Winnipeg, de Montréal, de Halifax... un point, c’est tout.