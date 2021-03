Routes fermées dans l'est du Québec

La neige et les forts vents qui soufflent sur plusieurs secteurs de l’est du Québec rendent les conditions routières dangereuses.

Dans le Bas-Saint-Laurent, l’autoroute 20 en direction est et ouest entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles et entre Mont-Joli et Le Bic.

La route 132 est aussi fermée sur plusieurs tronçons en direction est et ouest.

La circulation est interdite sur la route 232 est entre Rimouski et Lac-des-Aigles en direction est et ouest. La route 234 est fermée entre Sainte-Angèle-de-Mérici et Saint-Gabriel-de-Rimouski. La route 291 est aussi fermée entre la route Castonguay et la route à Michon.

La route 297 est fermée entre Baie-des-Sables et Saint-Damase.

La circulation est interdite aux véhicules lourds entre Cloridorme et Rivière-au-Renaud. La chaussée est enneigée ou glacée et la visibilité parfois nulle sur l’autoroute 20 et la route 132.