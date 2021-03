[IMAGES] Sainte-Sophie: deux femmes victimes d’un homicide et d’une tentative de meurtre

Une femme de 60 ans a succombé à ses blessures et une autre repose dans un état critique, après deux tentatives de meurtre à Sainte-Sophie, lundi soir.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés vers 21 h 15 à se rendre dans une résidence de la rue Samson, à l’intersection de la rue Charette, où deux femmes ont été découvertes gravement blessées.

Les deux victimes ont été transportées en urgence en centre hospitalier, où le décès de l’une des femmes a été constaté. L’autre victime âgée de 28 ans est toujours dans un état critique mardi matin.

L’auteur présumé de ces deux attaques aurait pris la fuite, avant de provoquer quelques minutes après une collision frontale sur la rue Bélanger, près de la rue Michel-Renaud, à Saint-Jérôme.

Grièvement blessé, il a été transporté à l’hôpital et sera rencontré plus tard par les enquêteurs pour homicide et tentative d’homicide, a indiqué une porte-parole de la SQ.

L’autre automobiliste impliqué dans l’accident a subi, quant à lui, des blessures qui ne mettent pas en danger sa vie.

Une équipe du Service des enquêtes sur les crimes majeurs s’est déplacée sur place, assistée de techniciens en identité judiciaire, a précisé une porte-parole de la SQ.