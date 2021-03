Skier en ville comme au cœur d’une forêt

Un centre de plein air méconnu du grand public et situé au milieu de la ville de Lévis tire bénéfice de l’essor marqué que connaissent les activités hivernales en raison de la pandémie et bat des records d’achalandage.

Les Sentiers La Balade, un centre de plein air où il est possible de pratiquer le ski de fond, la raquette et le « fat-bike », a vendu près de 1850 cartes de saison cette année contre 980 l’année dernière.

« On l’avait vu venir. Avec la pandémie, on s’est dit ‘’les gens vont vouloir sortir dehors’’ », a affirmé Rosaire Bélanger, président du conseil d’administration de l’entreprise, précisant que pour faire face à l’accroissement de fréquentation, « le centre avait dû embaucher 14 travailleurs de plus que l’an dernier », passant de 20 à 34 employés.

Même la vente de billets de journée a augmenté de 25 % par rapport à l’année dernière, selon Joey Roberge, le gérant du centre. « Une bonne journée de fin de semaine, on peut accueillir entre 800 et 850 personnes, et ça, c’est sans compter les membres avec un abonnement de saison », a-t-il soutenu.

La particularité du centre Les Sentiers La Balade tient au fait qu’il est localisé au cœur de la ville de Lévis, tout en offrant 30 km de sentiers dans un environnement naturel de qualité. « Les pistes de ski de fond longent la rivière Etchemin et traversent les terres de l’ancienne abbaye des sœurs cisterciennes. C’est beau, c’est très apprécié des skieurs », a déclaré M. Bélanger lors d’un entretien téléphonique.

La vieille forêt de l’abbaye regorge d’épinettes de Norvège, de pruches et de feuillus de toute sorte, lesquels surplombent les sentiers de ski à la manière d’une voûte. « Cette portion a été annexée au centre en 2018, quand la Ville a créé le parc de la Rivière-Etchemin, ce qui a permis l’ajout de huit kilomètres de pistes de ski de fond superposé sur le parcours d’une piste cyclable », a souligné Rosaire Bélanger.

À la veille d’une importante expansion

La Ville de Lévis prévoit la construction d’un chalet de service dans le parc de la Rivière-Etchemin cette année, au coût de 2,9 millions $. « Ça va servir pour tous les sports, le vélo, le ski de fond, la raquette et ça va nous permettre de bonifier l’offre de service », a fait savoir M. Bélanger.

Les Sentiers La Balade devraient développer des chemins pour la marche et possiblement des pistes de ski de fond et de raquette dans ce secteur au courant des prochaines années.