Vaccination: votre tour viendra-t-il plus tôt que prévu?

D’abord réservée aux aînés de plus de 85 ans, la vaccination est rapidement devenue accessible aux 70 ans et plus à Montréal, à Laval et sur la Côte-Nord.

«Si on veut protéger les hôpitaux, on doit immuniser le plus rapidement possible les gens qui sont dans les zones les plus touchées», explique Gaston De Serres.

Au lendemain de cette directive, plusieurs citoyens se sentent laissés pour compte et se demandent pourquoi la vaccination est élargie dans ces régions sans l’être partout au Québec.

Le médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec ne croit toutefois pas que des modifications dans la priorité des groupes à vacciner, déterminée en fonction de l’âge, seront faites de sitôt.

On devrait «vraisemblablement » voir apparaître différents critères lorsque viendra le moment de vacciner les grands groupes d’âge «comme les moins de 70 ans», a expliqué Gaston De Serres sur QUB radio. Mais «plus on a de doses de vaccins, moins c’est compliqué», résume-t-il.

Écoutez l’entrevue de Pierre Nantel avec Gaston De Serres: