DOUCET, Henriette Mathieu



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 24 février 2021, est décédée, à l'âge de 80 ans, Mme Henriette Mathieu, épouse de Réal Doucet, demeurant à Sorel-Tracy. Mme Henriette Mathieu Doucet laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères et soeurs: feu Lucette (feu André Lamoureux), Jeannette (Roger Lord), Laurence (feu Réginald Bisson), Jean-Guy (Nancy Laroche), Claude (Sylvette Gagnon); ses beaux-frères et belles-soeurs famille Doucet: Jannine (Normand Tardif), Louiselle (René Desgagnés), Ghislain (Nicole Parent), Yvon (feu Lucette); plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Que ceux et celles qui l'ont connue et aimée partagent une pensée pour elle en ce jour. Direction funéraire: