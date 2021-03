GRAHAM, Richard



À Québec, le 26 février 2021, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Richard Graham, fils de feu monsieur John Graham et de feu madame Anita Bérubé. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs : Greta (feu Norman Allaire), Ruth (Marcel Moisan), Jeanne (feu Donald Gogen et feu Denis Lamothe) et Noëlla (Nicole Joyal), son frère Jack, ses belles-sœurs: Camilla St-Pierre et Réjane Bergeron, ses neveux et nièces, que d'autres parents et amis (es). Il repose en paix et est parti rejoindre ses frères : Patrick, Ben, Rudy, Carl et Hugh John. Comme témoignages de sympathie, la famille suggère de faire vos dons à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du pont, Québec, G1K 6M7, 418-524-2626 ou à Lauberivière, 401 rue St-Paul, Québec, Qc, G1K 3X3, 418-694-9316