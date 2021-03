Assistons-nous à la mort des camionnettes abordables?

Il y a quelques années à peine, on pouvait se procurer une camionnette intermédiaire pour moins de 30 000 $. Cette époque est désormais révolue.

La dernière d’entre elles était le Nissan Frontier. Bien que la dernière année-modèle remonte à 2019, on s’est assuré d’en produire suffisamment pour répondre à la demande jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération. En effet, pour 2022, Nissan débarquera avec une camionnette complètement revampée.

Bien qu’une touche de modernisme ne sera pas de refus, les plus nostalgiques s’ennuieront des camionnettes intermédiaires abordables. C’est le cas notamment de Marc-André Gauthier et Germain Goyer qui en discutent dans le plus récent épisode de Podcast de chars sur QUB Radio.