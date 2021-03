Aston Martin va participer au design de jets d’affaires de Bombardier

Le constructeur automobile anglais Aston Martin va apporter sa touche au design des avions d’affaires Challenger et Global de Bombardier.

Une entente en ce sens, annoncée mercredi, est présentée comme une «occasion exclusive» pour les clients de Bombardier avions d’affaires de bénéficier à la fois du raffinement québécois et de celui d’Aston Martin, qui conçoit des véhicules de luxe depuis 1913.

«Les clients avisés de Bombardier s’attendent maintenant au vol en douceur emblématique de nos produits et à notre approche sans compromis en matière de design, de performance et de fiabilité pour l’ensemble de notre portefeuille», a dit Peter Likoray, vice-président principal des Ventes et du Marketing des avions neufs de Bombardier, par communiqué.

«Nous serions fiers d’ajouter une nouvelle facette à cette expérience qui met à profit l’approche esthétique distinctive d’Aston Martin», a-t-il ajouté.

Plusieurs véhicules d’Aston Martin ont été associés ces dernières décennies à la franchise à succès de l’agent secret James Bond, alias 007. Le constructeur basé à Gaydon, au nord-ouest de Londres, en exporte chaque année dans 54 pays, dont ses modèles Vantage, DB11, DBS Superleggera et le nouveau VUS DBX.

«Aston Martin soutient une série de principes de design automobile raffinés, suivant une application méticuleuse des proportions, du savoir-faire et de l’innovation technique», a dit pour sa part Marek Reichman, vice-président et chef de la création d’Aston Martin.

«Les clients de Bombardier ont le même désir que les propriétaires de nos voitures pour les manifestations uniques de design contemporain, a-t-il enchaîné. Nous sommes enthousiastes à l’idée de collaborer avec l’équipe de design accomplie de Bombardier pour joindre nos expertises respectives en matière de design. Les avions Challenger et Global donnent au design d’Aston Martin l’occasion d’atteindre de nouveaux sommets.»