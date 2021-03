Bombardier: prime intacte pour Alain Bellemare

L’ex-PDG de Bombardier Alain Bellemare n’a aucunement souffert du fait que la multinationale a obtenu moins que prévu d’Alstom pour son ancienne division ferroviaire.

Il y a près d’un an, Bombardier a montré la porte à M. Bellemare après un mandat tumultueux de cinq ans.

Avant de quitter, il avait conclu avec son ex-employeur un « arrangement de départ » d’une valeur totale de plus de 17 millions $.

De cette somme, une portion d’environ 4,5 millions $ constituait un « paiement spécial » pour avoir négocié la vente de Bombardier Transport à Alstom. La première moitié de la prime a été versée l’an dernier et la deuxième l’a été au cours des derniers jours.

Lors de l’annonce de la transaction, en février 2020, Bombardier prévoyait recevoir de 4,2 à 4,5 milliards $ US pour sa division de matériel roulant. Ce montant a été révisé à 4 milliards $ US en septembre en raison d’imprévus opérationnels et financiers chez Bombardier Transport.

Manque à gagner de 600 M$ US

Au moment de clôturer la transaction, en janvier, c’est finalement 3,6 milliards $ US que Bombardier a touchés pour son ancienne filiale.

Pour expliquer la baisse, la multinationale a invoqué « une génération de trésorerie [...] moins élevée que prévu » chez Bombardier Transport en raison de « conditions de marché défavorables » et de « désaccords entre les parties relativement à certains ajustements que Bombardier entend contester ».

Même si Bombardier a reçu au moins 600 millions de dollars américains de moins qu’attendu d’Alstom, la prime d’Alain Bellemare est demeurée intacte.

« Les paiements de M. Bellemare sont versés conformément à l’entente conclue avec Bombardier », a indiqué au Journal une porte-parole de Bombardier, Jessica McDonald.

Après un bref passage au sein de la firme d’investissement américaine Carlyle, Alain Bellemare est devenu, en janvier, président des activités internationales de Delta Air Lines, un ancien client clé de Bombardier.