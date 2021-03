Comment apprivoiser le départ de mon petit dernier ?

Même si j’ai travaillé à l’extérieur de la maison pendant mes années de mariage, ma principale tâche fut de prendre soin de nos trois enfants. Mon mari étant pris par son entreprise, il lui était difficile de s’impliquer, même s’il a toujours aimé ses enfants.

J’ai vu à leurs études, à leur santé, à connaître leurs amis et à les accueillir sous notre toit, à maintenir leurs liens avec la parenté, bref, à être toujours là pour eux. Ça m’a toujours plu de jouer le taxi pour les mener à leurs cours de judo, de tennis et de hockey.

Notre aîné a quitté le nid en 2010 pour s’inscrire à l’Université de Sherbrooke. Ce fut triste, mais comme il m’en restait deux autres, je m’en suis bien remis. Quand ma fille est partie en appartement en 2011, comme j’ai vu à son installation parce que la déco me plaît bien et qu’elle m’en avait confié la tâche, ça m’a permis de faire une coupure en douceur.

Mais en septembre 2019 quand mon plus jeune est parti en appartement avec sa blonde, le choc fut total. Plus personne ne dépendait alors de moi. Mon mari qui pensait que j’allais me sentir libérée ne comprenait pas ma réaction. Les samedis matins où il allait au travail, j’errais comme une âme en peine à la recherche de quelque chose à faire pour quelqu’un.

Je ne sais pas si d’autres mères ont ressenti un tel vide, mais j’avoue que dans mon cas, les premiers mois furent difficiles. La COVID-19 par-dessus ça, n’a rien arrangé. Une chance que je travaille encore, car je ne sais pas comment je supporterais de me retrouver seule dans la maison à plein temps. Comment retrouver mon élan d’avant ?

L. S-D.

Il va falloir que vous vous mettiez en mode de « page qui se tourne » pour entrer dans « un nouveau chapitre de vie qui s’ouvre pour vous ». Pas simple, me direz-vous, quand on a longtemps vécu en fonction de ses enfants, mais nécessaire si vous voulez entrer sereine dans cette nouvelle étape de votre vie.

Il faut accepter de lâcher pour de bon vos enfants et leur accorder leur entière liberté, afin de vous mettre en position de reprendre contact avec vous-même, ainsi que de redonner un nouveau souffle à votre vie de couple. Revisitez votre vie sociale, reprenez contact avec vos amies, et surtout, renouez avec vos passions personnelles. Ce n’est qu’à ce prix que vous allez retrouver votre joie de vivre et que vous allez bien vieillir. Vos enfants vous en remercieront.