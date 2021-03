Conflit entre pêcheurs: Une offre pour gérer la pêche au homard rapidement rejetée par les micmacs

La ministre des Pêches et des Océans du Canada, Bernadette Jordan, a tendu la main aux communautés autochtones afin de mieux définir la «pêche de subsistance» afin d'éviter une répétition des troubles et des violences de l'automne dernier, une offre qui a été rapidement rejetée.

En vertu de la décision Marshall de la Cour suprême datant de 1999, des communautés micmacs et malécites des Maritimes peuvent présentement pêcher de façon à leur assurer un «moyen de subsistance convenable», une formule qui n'a jamais clairement été définie et qui a mené à des disputes entre pêcheurs autochtones et blancs l'automne dernier.

Certains pêcheurs autochtones profitent de cet arrangement pour pêcher en dehors de la saison de pêche réglementée, au grand dam des pêcheurs blancs qui dénoncent une concurrence déloyale. Le conflit a culminé lorsqu'une usine de homards autochtones a été incendiée en octobre, tandis que du matériel a été vandalisé.

Mme Jordan a proposé, mercredi, de travailler avec les communautés autochtones pour leur octroyer des permis de pêche qui leur assureraient une «subsistance convenable» et d'en définir les modalités.

Cependant, les pêcheurs autochtones devraient respecter les saisons de pêche comme les non autochtones.

«Ces pêches fonctionneront selon les saisons établies. Les saisons garantissent que les stocks sont exploités de façon durable, et elles sont nécessaires pour assurer une pêche ordonnée, prévisible, et bien gérée», a avancé la ministre en dévoilant son plan.

Cette proposition a été rejetée du revers de la main par les principaux intéressés.

«[La ministre Jordan] a reconnu notre pêche de subsistance modérée, mais elle a aussi pris des décisions unilatérales et pris une position où le ministère aurait le plein contrôle de nos droits ancestraux de pêche. C'est inacceptable», a tonné l'Assemblée des chefs micmacs de la Nouvelle-Écosse en dénonçant l'approche «colonialiste» de Pêches et Océans Canada.