COVID-19: rebond des décès et hausse du délai de vaccination au pays

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 a connu un net rebond, mercredi, en triplant par rapport à la veille, tandis que plusieurs provinces ont annoncé qu'elles accéléreront la vaccination en repoussant les deuxièmes doses jusqu'à quatre mois après l'administration de la première.

• À lire aussi: COVID-19: 729 nouveaux cas et 19 décès de plus au Québec

Au total, 60 décès de patients porteurs du virus ont été rapportés d'un océan à l'autre, un nombre loin des pires journées de la deuxième vague, mais néanmoins augmentation par rapport aux 17 décès déplorés mardi et aux 23 signalés lundi.

Le Québec, avec 729 nouveaux cas et 19 décès, et l'Ontario, avec 958 cas et 17 décès, ont été les provinces qui ont le plus contribué à ce funeste bilan.

L'Alberta, avec 402 cas et 12 morts, et la Colombie-Britannique, avec 542 cas et 7 morts, ont aussi connu une dure journée avec des bilans en forte hausse, tant sur le plan des nouveaux cas que de la mortalité.

Le Manitoba (51 cas, 3 morts) et la Saskatchewan (121 cas, 2 morts) ont complété le portrait pour les décès, tandis que 10 cas ont été signalés en tout du côté des quatre provinces de l'Atlantique.

Délais

En parallèle de ce rebond, de plus en plus de provinces étudient la possibilité ou ont carrément décidé de repousser encore plus l'administration de la dose de rappel des vaccins de Pfizer et de Moderna, dans le but d'inoculer un plus grand nombre d'ainés, et ce, le plus vite possible.

Après la Colombie-Britannique lundi, le Québec et l'Alberta ont, à leur tour, annoncé que le délai entre les deux doses pourra dorénavant aller jusqu'à quatre mois, bien au-delà des recommandations. Pfizer/BioNTech préconise un intervalle de trois semaines entre les deux doses de son vaccin, contre quatre semaines pour celui de Moderna.

Le Manitoba a aussi annoncé mercredi qu'il allongera le délai entre les deux doses de vaccins, tandis que l'Ontario étudie la question.

Ces provinces ont reçu l'appui informel du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), qui a indiqué mercredi dans une mise à jour de ses recommandations que le délai peut aller jusqu'à quatre mois entre deux doses.

La situation au Canada:

Ontario: 303 763 cas (7014 décès)

Québec: 289 670 cas (10 426 décès)

Alberta: 134 454 cas (1902 décès)

Colombie-Britannique: 81 909 (1372 décès)

Manitoba: 32 000 cas (901 décès)

Saskatchewan: 29 059 cas (389 décès)

Nouvelle-Écosse: 1646 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1438 cas (28 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 997 cas (6 décès)

Nunavut: 357 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 137 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 875 557 cas (22 105 décès)