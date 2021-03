Sommité en éducation accusée d’attouchements sur un mineur

La police recherche d’autres victimes potentielles d’une sommité en éducation arrêtée pour contacts sexuels sur un mineur, ce qui a créé une onde de choc dans un quartier résidentiel de la Rive-Sud mercredi.

Thierry Karsenti, un professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal désormais suspendu, a fait les manchettes en 2013 pour avoir dirigé la première étude québécoise sur l’iPad à l’école.

Thierry Karsenti

Spécialiste de l’iPad à l’école

L’homme de 52 ans, aussi connu sous le prénom de « Thomas » par les autorités, fait désormais face à une accusation de contacts sexuels sur un garçon de 11 ans.

Le Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL), chargé de l’enquête, a mentionné dans un communiqué que la victime présumée avait porté plainte en octobre 2019.

Les faits reprochés seraient quant à eux survenus entre 2015 et 2017, à Brossard.

« À l’heure actuelle, il y a des éléments d’enquête qui nous laissent croire qu’il pourrait avoir fait d’autres victimes. On demande aux gens qui auraient été victimes de Thierry Karsenti de contacter le 911 le plus rapidement possible », a affirmé l’agente Mélanie Mercille, porte-parole du SPAL.

Arrêté, puis libéré

L’enseignant, en arrêt de travail, a été arrêté le 23 février dernier et libéré le jour même.

« Karsenti a été libéré avec des conditions, dont ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille. [Il ne doit pas] se présenter à la résidence de la victime et [doit] aviser de tout changement d’adresse », a précisé l’agente Mercille.

Il comparaîtra formellement vendredi au palais de justice de Longueuil.

Le Journal s’est rendu mercredi à la résidence où habite Thierry Karsenti à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal.

L’annonce de son arrestation a consterné tout le voisinage, alors que plusieurs policiers étaient devant sa demeure et celle d’un voisin.

Voisinage surpris

« Ça m’a vraiment surpris. Surtout parce qu’il a un fils âgé d’un an de moins que moi », a lancé Nicolas Langlois, un jeune homme de 19 ans qui habite la maison voisine.

Ali Tavassoli, un père de deux adolescentes et résident du quartier, s’expliquait mal ce dévoilement. « C’est dommage, même bizarre. C’est un quartier tranquille et familial. Un professeur en plus. C’est censé enseigner la vie aux jeunes. C’est très triste », a-t-il laissé tomber.

Un proche de la famille Karsenti a affirmé au Journal que la santé mentale de l’accusé est mise à mal ces jours-ci.

Selon nos observations, l’état de Karsenti s’est aggravé au point de devoir le transporter en ambulance au cours de l’après-midi mercredi. Il a été impossible de s’entretenir avec lui.