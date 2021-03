Il meurt en s’accrochant à la voiture de sa mère qui venait de l’abandonner

Un garçon de six ans est mort tragiquement en fin de semaine dans l’Ohio lorsqu’il a été percuté par la voiture de sa mère qui venait de l’abandonner.

Appelés dimanche matin pour enquêter sur la disparition du petit James Hutchinson, les policiers de Middletown ont rapidement découvert que l’enfant ne s’était pas volatilisé, mais avait plutôt été tué par sa mère.

Brittany Gosney, 29 ans, a en effet rapidement expliqué aux forces de l’ordre que le garçonnet était mort sous les roues de sa camionnette alors qu’elle essayait d’abandonner ses trois enfants dans un secteur isolé de la région.

«Britanny a admis avoir planifié de faire sortir les enfants de la voiture et de les laisser sur place, car James Hamilton (son petit-ami, NDLR) lui mettait de la pression pour qu’elle s’en débarrasse», a expliqué le chef de police Andrew Blevins, au Hamilton Journal News.

Selon les autorités, James aurait attrapé la poignée de la portière du véhicule familial alors que la mère accélérait pour fuir les lieux.

Le petit garçon serait ensuite tombé et aurait été percuté mortellement.

Mme Gosney et son conjoint ont récupéré le corps et l’ont dissimulé dans leur résidence avant de prendre la route le lendemain matin et faire une centaine de kilomètres pour jeter la dépouille de l’enfant dans la rivière Ohio.

La mère de famille a été accusée de meurtre, outrage à un cadavre et dissimulation de preuve. James Hamilton, 42 ans, a lui été accusé d’outrage à un cadavre été de dissimulation de preuve.

Les deux restent emprisonnés en attendant leur prochaine comparution.

Le corps du garçon de six n’a pas encore été retrouvé en raison du niveau élevé de la rivière Ohio en ce moment.

Les autorités reprendront leurs recherches dès que cela sera sécuritaire.

Les frères et sœurs de la petite victime ont, quant à eux, été confiés aux soins des services sociaux.