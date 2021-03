La surdité de mon point de vue à moi

Je suis tombée par hasard sur votre Courrier « Il faut faire confiance à la vie » rédigé par la mère d’une enfant sourde qui s’inquiétait pour elle. Je suis née avec une surdité sévère et profonde. Mon oreille gauche n’a jamais fonctionné et j’ai entendu grâce à un appareil à l’oreille droite jusqu’à ce qu’on me mette un implant cochléaire.

Grandir dans le monde des entendants malgré ma surdité ne m’a pas empêchée d’être en affaires, de faire des formations, des conférences et même de la radio. Après mon opération à 35 ans, le fait de repartir à 0 avec une nouvelle audition m’a fait prendre conscience de ma débrouillardise, et cela m’a inspiré des bandes dessinées. J’ai fait de nombreuses communications sur le net pour sensibiliser mon entourage et rassurer les parents d’enfants vivant avec une surdité.

Kim Auclair

Faute d’espace pour donner les adresses de vos sites de bandes dessinées et de vos autres communications, j’inciterais les gens intéressés à se servir de votre nom pour y accéder. Merci de votre générosité.