Fort du succès obtenu l’an passé lors de sa première présentation, le parcours ludique et réconfortant Le Jardin d’hiver, présenté par la Ville de Québec, est de retour pour une 2e année. Jusqu’au 5 avril, vous pourrez déambuler dans les lieux historiques de Québec afin d’y découvrir des œuvres qui les feront voyager à travers une forêt enchantée. Créé sous le thème des apparitions fantastiques, Le Jardin d’hiver propose neuf (9) emplacements qui suscitent à tout coup l’émerveillement. En nouveauté, les personnes qui ne peuvent se déplacer pour découvrir ce parcours peuvent le faire grâce à une carte virtuelle interactive. Le clou du Jardin 2021 est assurément la présence de l’œuvre de l’artiste australienne Amanda Parer : The Intruder Family, soit sept (7) lapins géants illuminés (photo), installés jusqu’au 5 avril dans le parc Cartier-Brébeuf. La rue Saint-Jean, Place d’Youville, le parvis de l’église Saint-Roch, entre autres, seront aussi au cœur des activités. Renseignements : www.manifdart.org/

Marcel Laprise, 91 ans, qui habite la résidence pour personnes âgées Chartwell (Manoir de l’Atrium) de l’arrondissement Charlesbourg, n’allait pas refuser pareille invitation lorsque ses fils Michel et Claude lui ont offert de faire un peu de motoneige entre Sainte-Brigitte-de-Laval et Baie-Saint-Paul vendredi dernier. Il faut avouer que Marcel, un retraité du ministère des Transports, a fait pas mal de « ski-doo » lorsque les enfants étaient plus jeunes et la sortie de vendredi lui a rappelé de bons souvenirs. Marcel s’est amusé, les enfants aussi, comme dans le bon vieux temps, ou presque. Sur la photo, Joanne Laprise, la fille de Marcel, Denis Dussault, un ami de la famille, Marcel Laprise et son fils, Michel Laprise.

Un beau 5000 $

La Fondation Mobilis, qui redonne chaque année dans la communauté afin de soulager les conditions des personnes à mobilité réduite, vient d’apporter son soutien financier (à la hauteur de 5000 $) à Cité Joie de Lac-Beauport. Les fonds serviront à refaire les planchers du Pavillon APCHQ, qui accueillera sous peu une nouvelle clientèle en répit pour les proches aidants. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Denis Savard, directeur général de Cité Joie, Charles Drouin, directeur général de la Fondation Mobilis et Hélène Gaucher, directrice des opérations, programmation, accueil et hébergement de Cité Joie.

Le 3 mars 1991. Début de l’affaire Rodney King aux É.-U. Cet Afro-Américain est victime de brutalité policière par des policiers de Los Angeles au terme d’une poursuite. Filmées par un vidéaste amateur, les images (photo) de son arrestation firent le tour du monde. Un an plus tard, l’acquittement des quatre policiers impliqués déclencha des émeutes sans précédent à Los Angeles.

Sylvain Lessard (photo) rédacteur en chef du magazine Sentier Chasse-Pêche, animateur de l’émission Chasse et pêche à l’affût, 59 ans... Jacques Tanguay, vice-président et directeur général Ameublements Tanguay, 60 ans... Xavier Morin-Lefort, comédien et acteur québécois, 35 ans... Jessica Biel, actrice américaine, 39 ans... Édouard Lock, chorégraphe, fondateur de la troupe La La La Human Steps, 67 ans... Jennifer Warnes, chanteuse américaine, 74 ans...

Le 3 mars 2019 : Alec Reid (photo), 18 ans, attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ... 2018 : Jacqueline Desmarais, 89 ans, riche philanthrope et veuve de Paul Desmarais... 2017 : René Préval, 74 ans, ancien président haïtien entre 1996 et 2001, puis de 2006 à 2011... 2016 : Mike Widger, 67 ans, ancien secondeur de ligne des Alouettes de Montréal (LCF) de 1970 à 1977... 2015 : Claude Dilain, 66 ans, homme politique français... 2014 : Terry Trafford, 20 ans, joueur de centre du Spirit de Saginaw (LHJMO)... 2013 : Bobby Rogers, 73 ans, chanteur et auteur-compositeur américain (The Miracles)... 2012 : Ralph McQuarrie, 82 ans, l’artiste derrière les personnages de La guerre des étoiles... 2009 : Sydney Chaplin, 82 ans le fils de Charlie Chaplin... 2009 : Gilbert Parent, 73 ans, homme politique canadien... 1995 : Pierre Tisseyre, 86 ans, le père de l’édition québécoise... 1983 : Hergé, 75 ans, le père de Tintin.